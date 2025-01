Haching holt zwei Stürmer aus der 2. Liga

Leander Popp und Fabio Torsiello (beide 19) sollen die schwache Offensive des Drittligisten beleben

Die Spielvereinigung Unterhaching verpflichtet mit Leander Popp und Fabio Torsiello zwei 19-jährige Offensivkräfte aus der 2. Bundesliga. Beide Neuzugänge wechseln auf Leihbasis bis Saisonende in den Hachinger Sportpark und werden ab sofort das Team aus der Vorstadt verstärken. Popp kommt von der SpVgg Greuther Fürth, Torsiello ist zuletzt für den SV Darmstadt 98 aufgelaufen.

„Wir freuen uns, mit Leander und Fabio zwei Spieler kurzfristig unter Vertrag genommen zu haben, die ihre Stärken vorne im Angriff haben. Uns war bewusst, dass hier noch Bedarf besteht, wenn wir die Klasse halten wollen. Mein Dank gilt insbesondere auch den Verantwortlichen der SpVgg Greuther Fürth und des SV Darmstadt 98 für die kooperativen Gespräche und die schnelle Umsetzung“, sagt Haching-Boss Manfred Schwabl. „Ich bin froh, dass es mit dem Wechsel zur Spielvereinigung geklappt hat. Mein Ziel ist es, der Mannschaft zu helfen und im Abstiegskampf alles reinzuwerfen, damit Haching in der 3. Liga bleibt“, sagt Leander Popp. „Schon im ersten Training bin ich von meinen neuen Mitspielern super aufgenommen worden. Ich spüre einen großen Zusammenhalt im Team und bin deshalb auch zuversichtlich, dass wir gemeinsam noch die nötigen Punkte für den Klassenerhalt holen werden“, ergänzt Torsiello.

Leander Popp, geboren 2005, steht beim Zweitligisten Greuther Fürth unter Vertrag und ist außerdem U19-Nationalspieler Deutschlands. Der gebürtige Dresdner hat seine Jugend bei Hertha BSC und Union Berlin verbracht, bevor er in Fürth zum Pro wurde. Er wird bei den Rot-Blauen die Rückennummer 29 tragen. Das Offensivtalent hat insgesamt bereits neun Spiele in der 2. Liga für die Fürther bestritten und kann auf der Außenbahn oder im Sturm eingesetzt werden.

Fabio Torsiello, ebenfalls Jahrgang 2005, steht aktuell beim Zweitligisten Darmstadt 98 unter Vertrag und kann ebenfalls auf der Außenbahn oder im Sturm spielen. Seine Jugend hat er bei Mainz 05 und Darmstadt 98 verbracht. Auch er hat bereits sein Debüt für die U19-Nationalmannschaft gegeben und konnte auch schon sein erstes Länderspieltor erzielen.

Fabio Torsiello schon mit zehn Erstliga-Einsätzen

In der Saison 2023/2024 hatte er bereits 10 Bundesligaeinsätze, davon einmal in der Startelf gegen RB Leipzig. Außerdem hat er es in der laufenden Saison auf 17 Einsätze für die Zweitvertretung der Hessen gebracht und konnte hier neben vier Torvorlagen auch fünf eigene Treffer verzeichnen. Bei der SpVgg Unterhaching wird er die Rückennummer 17 tragen.