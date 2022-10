Haberskirchen siegt zum Rückrundenauftakt gegen Großköllnbach

Zum ersten Rückrundenspiel am vergangenen Sonntag empfing man im heimischen Station den SV Großköllnbach. Für beide Mannschaften ein wichtiges Spiel. Die zweite Mannschaft gewann ihr Spiel hochverdient mit 5 – 0. Spieler des Spiels war Tafelmeier Andreas, der in der ersten Halbzeit 2 Ecken direkt verwandelte und ein Ecke so in den Strafraum brachte, das der Gegner ihn ins eigene Tor lenkte. Haberskirchen war dem Gegner in allen Belangen überlegen und hätte bei besserer Chancenverwertung das Ergebnis noch deutlich höher schrauben können. Die weiteren Torschützen waren Angermeier Markus, Kastenhuber Jakob und eben Tafelmeier Andreas mit 3 Toren. Die Zweite Mannschaft bleibt somit auf dem zweiten Tabellenplatz mit Tuchfühlung zur Spitze. Bei der ersten Mannschaft begann das Spiel etwas anders. Großköllnbach übernahm von Anfang an die Initiative und versuchte ein Tor zu erzielen. Angetrieben von ihrem Lenker Danner, der seine Mitspieler immer wieder gut einsetzte, erspielten sich die Gäste mehrere Chancen. Vor allen Dingen über Standards war Großköllnbach immer gefährlich. Haberskirchen verteidigte aber mit Leidenschaft und so konnte man die ersten 25 min. ohne Gegentor überstehen. Haberskirchen konnte sich dann etwas befreien und hatte seinerseits die größte Chance, als Leitl Markus freistehend vor dem Tor an selbigem vorbeischob. Mit einem 0 – 0 wechselte man dann die Seiten. In der zweiten Halbzeit begann Haberskirchen wie die Feuerwehr und konnte sein Übergewicht in der 48 min. in eine Führung umwandeln. Nach Pass von Wimmer Moritz verwandelte Leitl Markus in Mittelstürmerposition zum 1 – 0. In der Folgezeit hatte Haberskirchen mehrere große Chancen. Vor allem Wimmer Moritz scheiterte 3 x am Gästetorhüter, der immer hervorragend reagierte und so den Gast im Spiel hielt. Die Haberskirchner Hintermannschaft ließ aber an diesem Tag wenig zu und so war es dann Leitl Markus vorbehalten, wieder nach Zuspiel von Wimmer Moritz, das entscheidende 2 – 0 in der 84 min. zu erzielen. Damit war die Partie durch und Haberskirchen sicherte sich in diesem Spiel wichtige 3 Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Am kommenden Wochenende haben beide Mannschaften spielfrei, ehe es dann zum Jahresabschluss zum Duell gegen Wallersdorf kommt.