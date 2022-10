Haberskirchen konnte aus Pilsting nichts zählbares mitnehmen

Nichts zu holen gab es für beide Seniorenmannschaften am Sonntag in Pilsting. Sowohl die Erste, als auch die Zweite Mannschaft konnten keine Punkte mitnehmen.

Das Spiel der Reserve begann unglücklich, nach eigenen Fehlern lag man bereits nach 15 Minuten mit 2 – 0 im Rückstand. Im weiteren Spielverlauf hatte man mehrere gute Torchancen, die aber allesamt nicht genutzt werden konnten. In der zweiten Hälfte machte man dann noch mehr Druck, hatte mit einem Lattentreffer Pech, ehe Bentele Toni per Elfmeter in der 75 min. den Anschlusstreffer markierte. Jetzt versuchte Haberskirchen noch einmal alles, aber mit einem Konter in den Schlussminuten machte Pilsting den Deckel auf einen verdienten Sieg drauf.

Im Hauptspiel begannen beide Mannschaften vorsichtig und so passierte die ersten 10 Minuten nichts. In der 12 Minute hatte Haberskirchen die erste hochkarätige Chance, die allerdings Denk Matthias frei vor Torwart Schott neben den Pfosten setzte. Ein ähnlich Chance vergab Denk Matthias in der 20 Minute, hier hielt allerdings der Pilstinger Schlussmann hervorragend. Aus aussichtsreicher, halbrechter Position zog dann Husel Simon ab, aber auch hier behielt der Schlussmann der Heimmannschaft die Oberhand. Es kam dann so, wie es kommt, wenn man hinten drin steht. Vorne macht man die dicken Dinger nicht und der Gegner kommt nach einer Ecke, die die Gelb-Schwarzen im Abwehrverbund nicht gut verteidigen zur schmeichelhaften Führung.