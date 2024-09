Haberskirchen deutlich verbessert und mit verdientem Sieg

Nach zwei Niederlagen am Stück ging man mit einem mulmigen Gefühl in die Partie gegen den FC Dornach. Bei tollen äußeren Bedingungen knüpften die Gelb-Schwarzen wieder an die Leistungen gegen Dietfurt und Schönau an.

Nach kurzem Abtasten startete die Partie mit einem Paukenschlag nach 8 Minuten. Moritz Wimmer spielte einen großartigen Pass auf Denk Matthias und der umkurvte den Torhüter zur frühen Führung. Haberskirchen machte weiter Druck, ohne jedoch Kapital daraus schlagen zu können und hatte in der 25 Minute Glück, das der gut leitende Schiedsrichter Martin Mostowik auf Abseits entschied. Bis zur Halbzeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Dann mit dem Pausenpfiff nutzte Johannes Wimmer einen Abwehrfehler zur 2 – 0 Führung.

Nach der Pause versuchte Dornach das Ergebnis zu verkürzen, Haberskirchen hatte allerdings die große Chance zum 3 – 0. Allerdings verpasste Andreas Tafelmaier die Entscheidung. Mit der einzigen Unachtsamkeit in der Abwehr konnte Dornach per berechtigten Elfmeter verkürzen. Den Elfer verwandelte Spielertrainer Stefan Seidl sicher. Wer nun glaubte, Dornach würde jetzt den Turbo anwerfen, sah sich getäuscht. Haberskirchen schüttelte sich kurz und konnte in der 67 Minute das 3 – 1 erzielen. Johannes Wimmer brachte eine Flanke vor das Tor und Spielertrainer Markus Leitl musste das Leder noch von 1 Meter über die Linie drücken. Dornach versuchte noch einmal alles, blieb aber immer wieder an der Abwehr der Heimmannschaft hängen. Den Deckel auf die Partie machte dann Moritz Wimmer, der einen Alleingang in der 83 Minute überlegt abschloss und so die Partie entschied. Ein verdienter Sieg der Heimelf, der auf einer geschlossen guten Mannschaftsleistung basierte.