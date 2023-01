"Haben angedeutet was möglich ist" FuPa Baden Wintercheck +++ SV Spielberg 1920

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Wir wollten um die vorderen Plätze mitspielen. Wir haben zwar einige Punkte liegen gelassen, sind aber noch in Reichweite.

Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

Zugang: Julius Reinbold (1.CFR Pforzheim)

Abgänge: Alex Jawo (GU Pforzheim), Meldin Kovacevic (ASV Durlach), Niko Bajusic (Durlach-Aue)

Wo gibt es in der Mannschaft Verbesserungspotenzial?

In der mannschaftlichen Geschlossenheit können wir uns sicher noch steigern. In einigen Spielen haben wir angedeutet, was möglich ist.

Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Mühlhausen und Zuzenhausen spielen bislang eine konstant gute Runde.