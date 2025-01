„Habe ihn schmerzlich vermisst“ – De Prato begeistert von Grünwald-Co-Trainer Koch

Florian de Prato über…

…seine Beweggründe an die Keltenstraße zurückzukehren, nachdem er 2023 auch aus beruflichen Gründen weggegangen war:

Damals bin ich von der einen zur anderen Firma gegangen. Dazu kam, dass der Verein drei Einheiten anbieten wollte, damit die meisten Leute wenigstens zweimal trainieren. Das hat für mich den Aufwand von vier Tagen bedeutet, obwohl nicht mehr trainiert wurde. Das war ein verschenkter Tag und das war mir dann zu viel mit Beruf, Hobby und Familie. Jetzt habe ich einen Top-Arbeitgeber, der mir auch den Freiraum gibt, mal eher abzuzischen. Da habe ich richtig Glück.

… die Kontaktaufnahme:

Michi Vötter (Grünwalds Sportlicher Leiter - d. Red.) hat mich angerufen, weil er von Sebi (Co-Trainer Sebastian Koch) gehört hat, dass ich nicht abgeneigt wäre. Für mich gab es nicht viele Optionen, weil ich mit meinem Trainer-Rentnerdasein total zufrieden war. Aber für Grünwald und Garching bin ich immer offen. Also habe ich mich ernsthaft damit befasst und es mit meiner Frau besprochen.

… die geplante Dauer des Engagements:

Es ist jetzt erstmal bis Ende der Saison begrenzt, aber wir werden uns nach der Vorbereitung Richtung März auch schon mal zusammensetzen, wie es weitergeht.

… bewusst unterlassene Besuche von Spielen des TSV:

Ich muss gestehen: Ich habe mir in dieser Saison noch kein Grünwalder Spiel angesehen. Ich wollte eigentlich in der Bayernliga vorbeischauen, aber dann hat die Mannschaft oft verloren und ich wollte nicht den Eindruck erwecken, wie ein Aasgeier am Spielfeldrand zu stehen. Ich hatte ja auch gar kein Interesse, habe mich ohne Traineraufgabe total wohlgefühlt.

… mögliche Ansätze, um in die Erfolgsspur zu kommen:

Wenn man sich die Statistik ein bisschen anschaut, ab wann die Gegentore gefallen sind und, dass es zu viele Gegentore waren, dann kann man schon sehen: Wir müssen defensiv stabiler stehen. Ich habe aber gar keine Lust zu beurteilen, was vorher war. Das steht mir überhaupt nicht zu. Die Trainer, die da waren, haben Erfolge aufzuweisen, davon bin ich weit weg.

… die Aussichten, in der Bayernliga zu bleiben:

Ich bin überzeugt, dass auf jeden Fall die Chance da ist, die Liga zu halten. Und wenn die Mannschaft und ich ein gutes Commitment finden, auch der direkte Klassenerhalt. Auch wenn es schwierig wird.

… die wichtigste Grundlage:

Im Januar holst du dir im Grunde die Fitness für die ganze Saison, weil die Pause länger als im Sommer ist. Und eine Top-Fitness ist die Basis. Dann bist du auch im Kopf wacher. Ich kann mir vorstellen, weil es viele enge Spiele gab, wurde manchmal die Ordnung verloren, weil man noch unbedingt den Siegtreffer erzielen wollte. Da müssen wir versuchen, Disziplin reinzubringen.

… seinen Co-Trainer Sebastian Koch, der auch unter den Vorgängern Rainer Elfinger und Uwe Wolf arbeitete:

Wir sind befreundet, ich habe ihn schmerzlich vermisst. Als ich das erste Mal in Grünwald war, hätte ich ihn gern als Spieler gehabt, aber er hat sich schwer verletzt und spielt deshalb nicht mehr. Sebi bleibt mit an Bord und er ist sehr wichtig, denn er hat die Vorrunde miterlebt, weiß auch viel über die Gegner. Ich bin kein Cheftrainer, sondern sehe uns als Trainerteam.