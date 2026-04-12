GW Vardingholt holt weitere Sieg, TuB Bocholt verliert nach 2:0

Bitteres Derby für TuB Bocholt um Trainer Andreas Bußkamp. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

In der Kreisliga A Rees-Bocholt setzen sich die Topteams am 27. Spieltag weiter ab: DJK Rhede bleibt dominant, VfB Rheingold Emmerich und Suderwick halten Anschluss. Dahinter sorgen späte Tore und enge Spiele für Bewegung - vor allem im Tabellenkeller. Dort siegt Grün-Weiß Vardingholt.

Der VfR Mehrhoog hat das Nachholspiel gegen den direkten Konkurrenten SV Biemenhorst II deutlich mit 4:0 gewonnen und sich damit in der Tabelle vorbeigeschoben. Beide Teams stehen nun bei 42 Punkten, doch Mehrhoog rangiert dank des besseren Torverhältnisses auf Platz fünf. Die Gastgeber stellten früh die Weichen auf Sieg: Marc Finn Thrien traf bereits in der 20. Minute zur Führung. In der Folge blieb die Partie lange offen, ehe Mehrhoog im zweiten Durchgang nachlegte. Nick Heynen erhöhte in der 66. Minute auf 2:0 und sorgte für mehr Sicherheit. In der Schlussphase wurde das Ergebnis deutlich. Miguel Sperling trieb mit einem späten Doppeplack das Ergebnis noch in die Höhe (83. & 89.). Während Mehrhoog damit seine starke Form bestätigt und den fünften Platz übernimmt, verpasst SV Biemenhorst II die Chance, sich im oberen Tabellendrittel weiter festzusetzen.

Der SC TuB Mussum 1926 hat beim RSV Praest einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren und sich im Tabellenmittelfeld weiter Luft verschafft. Mit nun 36 Punkten festigt Mussum Rang elf, während Praest mit 20 Zählern auf einem Abstiegsplatz verharrt und weiter unter Druck steht. Die Gäste erwischten einen perfekten Start: Mislem Mislemani traf bereits in der 7. Minute zur Führung und gab Mussum früh Sicherheit. Auch nach der Pause blieb der Gast erfolgreicher, denn erneut war es Mislemani, der in der 47. Minute auf 2:0 erhöhte und die Partie frühzeitig in klare Bahnen lenkte. Spätestens mit dem Treffer von Denis Gök (64.) war die Begegnung entschieden - und Praest hat mit diesem Nachholspiel seinen Joker im Abstiegskampf vergeben. Die Durchreichung in die Kreisliga B ist möglich.

Die DJK Rhede bleibt in der Liga das Maß aller Dinge und unterstrich mit dem klaren 4:0-Erfolg gegen den TuS Haffen-Mehr einmal mehr ihre Dominanz. Mit nun 76 Punkten aus 27 Spielen baut der Tabellenführer seine Spitzenposition weiter aus und steuert souverän auf den Aufstieg zu. Gegen den Tabellenvierten aus Haffen-Mehr ließ Rhede von Beginn an keine Zweifel aufkommen: Rene Groes brachte die Gastgeber in der 23. Minute in Führung, ehe Maximilian Hackling noch vor der Pause auf 2:0 erhöhte (40.). Auch im zweiten Durchgang blieb Rhede überlegen. Tobias Heinrichs, zur Halbzeit eingewechselt, sorgte mit einem Doppelpack (61., 83.) für die endgültige Entscheidung. Rhede zieht damit weiter seine Kreise an der Spitze.

Ein echtes Spektakel liefert der SC TuB Mussum 1926 beim SV Krechting. Nach einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung der Gäste wurde es in der Schlussphase noch einmal dramatisch. Krechting verkürzte spät (83.), doch Mislem Mislemani stellte in der 90. Minute den alten Abstand wieder her. Der erneute Anschluss in der Nachspielzeit kam zu spät. Mussum zieht mit 39 Punkten ins Mittelfeld, während Krechting bei 40 Zählern stehen bleibt.

Der SV Spellen wird seiner Favoritenrolle gerecht und setzt sich klar gegen FC Olympia Bocholt durch. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte Leroy Badu mit einem Doppelpack (52., 57.) für die Entscheidung. Spellen bleibt im gesicherten Mittelfeld, während Olympia weiterhin im Tabellenkeller feststeckt.

Der VfB Rheingold Emmerich bleibt erster Verfolger und erledigt seine Pflichtaufgabe souverän. Nach torloser erster Hälfte brach Emmerich den Widerstand von Bislich mit einem Doppelschlag: Ramadan Sherifi (46., 81.) und Avni Sherifi (75.) stellten die Weichen, ehe Danny Jörg Stein (85.) den Endstand markierte. Mit 70 Punkten bleibt Emmerich auf Aufstiegskurs, während Bislich weiter im unteren Tabellenbereich feststeckt.

Ein spätes Tor verhindert den Sieg für den TV Voerde. Nach der Führung der Gäste glich Voerde aus und drehte die Partie durch Daniel Fahnenbruck (56., 83.), ehe Jan Kurt Giesbers in der 89. Minute noch den Ausgleich erzielte. Voerde verpasst damit wichtige Punkte im unteren Tabellenbereich, während Emmerich-Vrasselt im Mittelfeld stabil bleibt.

Der VfR Mehrhoog sammelt wichtige Punkte und setzt sich im oberen Mittelfeld fest. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte brachte Miguel Sperling die Gastgeber in Führung (53.), ehe Hannes Dennert in der Schlussphase nachlegte (80.). Mehrhoog zieht damit mit Biemenhorst gleich, während Brünen weiter im Tabellenkeller verbleibt.

Der GSV Viktoria Suderwick macht es unnötig spannend, bringt aber drei wichtige Punkte ins Ziel. Nach einer klaren 3:0-Führung schien die Partie entschieden, ehe Praest binnen Minuten zurückkam (77., 80.). Nico Maurick stellte kurz darauf auf 4:2 (83.), bevor Praest per Elfmeter erneut verkürzte (87.). Suderwick behauptet Rang drei mit 64 Punkten, während Praest trotz starker Moral weiter tief im Keller steckt.

Ein wichtiger Sieg im Tabellenkeller gelingt Grün-Weiß Vardingholt. Nach der Führung durch Andre Kortstegge (20.) und dem schnellen Ausgleich entwickelte sich eine offene Partie, ehe Paul Schlusemann (57.) den entscheidenden Treffer erzielte. Vardingholt sammelt wichtige Punkte, bleibt aber im unteren Bereich, während Wesel II den Abstand nach unten nicht vergrößern kann.

Der SV Biemenhorst II dreht eine bereits verloren geglaubte Partie und belohnt sich spät. Nach einem 0:2-Rückstand im Derby gegen TuB Bocholt kämpften sich die Gäste zurück und glichen in der Schlussphase aus (80.). In der Nachspielzeit sorgte Darnell Jeron Weidemann (90.+2) für den umjubelten Siegtreffer. Biemenhorst zieht damit mit Mehrhoog gleich, während Bocholt einen wichtigen Heimsieg aus der Hand gibt.

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag

Fr., 17.04.26 19:30 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SC Grün-Weiß Vardingholt

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Spellen

Sa., 18.04.26 16:00 Uhr SV Biemenhorst II - SV Krechting

So., 19.04.26 12:00 Uhr VfR Mehrhoog - TV Voerde

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Brünen - RSV Praest

So., 19.04.26 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - TuB Bocholt

So., 19.04.26 15:00 Uhr PSV Wesel II - DJK Rhede

So., 19.04.26 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - VfB Rheingold Emmerich

Di., 28.04.26 19:30 Uhr SV Bislich - SV Emmerich-Vrasselt



29. Spieltag

Fr., 24.04.26 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - SV Brünen

Fr., 24.04.26 20:00 Uhr DJK Rhede - GSV Viktoria Suderwick

So., 26.04.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SC TuB Mussum 1926

So., 26.04.26 15:00 Uhr RSV Praest - VfR Mehrhoog

So., 26.04.26 15:00 Uhr TuB Bocholt - PSV Wesel II

So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Krechting - TuS Haffen-Mehr

So., 26.04.26 15:15 Uhr TV Voerde - SV Bislich

So., 26.04.26 15:15 Uhr SV Spellen - SV Biemenhorst II

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - FC Olympia Bocholt

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