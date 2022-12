GW Pödinghausen geht mit voller Punktzahl in die Winterpause Das 2:0 beim VfL Holsen II ist der 16. Sieg am Stück. TSV RW Dreyen dreht Spiel kurz vor Ende. RW Kirchlengern II hadert weiter mit der Chancenverwertung. Bünder SV bekommt die Punkte kampflos.

SV Löhne-Obernbeck – VfL Herford 3:1 (1:1). Durch den Nichtantritt von Sancakspor Spenge und den eigenen Erfolg beendet der SVLO das Jahr noch in den Top-3, da wo Trainer Philipp auch das Ziel für das Saisonende gesteckt hat. Nach Treffern von Sundaj Ayala für die Hausherren und Mehdi Kartal auf Seiten der Gäste (44.) ging es mit einem 1:1 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel legte Löhne-Obernbeck noch einen Zahn zu und stellte auf 3:1 durch Ilja Giesbrecht (50.) und Lukas Weber (59.).

TSV RW Dreyen – VfL Klosterbauerschaft 2:1 (0:1). Im Duell der Aufsteiger sahen sich die Gäste lange auf der Siegerstraße, doch mit einem Doppelschlag kurz vor dem Ende drehten die Gastgeber die Partie zu ihren Gunsten. „Das war ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Mannschaften haben versucht, Fußball zu spielen. Vor dem 0:1 hatten wir zwei dicke Chancen, die wir nicht reingemacht haben. In der zweiten Hälfte waren wir deutlich besser und auch effektiver mit dem Ball“, so Phil Davies, der Trainer der Gastgeber. Jan Linnebrügger brachte die Gäste nach 27 Minuten in Führung. Danach mussten die Anhänger der Gastgeber bis zur 85. Minute warten, ehe Dreyen zum Ausgleich kam. Per Distanzschuss traf Dimitrij Fedorov zum Ausgleich, kurz vor dem Ende traf dann Nico Buschmann sogar zum Sieg (90.+2), erneut aus der Distanz. „Da war das Glück mal mit uns, auch wenn Klosterbauerschafts Keeper vorher schon zwei, drei Mal gut gehalten hat. Ich bin froh, dass wir den Sieg geholt haben, denn die Punkte können uns helfen, die Klasse zu halten“, hofft Davies.

TV Elverdissen – SG FA Herringhausen-Eickum II 2:2 (0:2). Wichtiges Last-Minute-Remis für den TVE gegen einen der direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Maximilian Pauck hatte die Gäste mit seinem Doppelpack zunächst in Führung geschossen (30., 45+1.), nach der Pause bewies der TVE jedoch Moral und kämpfte sich mit Toren von Jan Galle (60.) und Jannik Vieth (90.+1) zurück. „Das war mega-wichtig, sonst wäre uns Herringhausen-Eickum II fast schon enteilt. Das Remis hält uns am Leben für die Rückrunde und gibt uns noch ein bisschen mehr Hoffnung“, so Elverdissens Trainer Christoph Kampe.

TV Herford – SV Enger-Westerenger 0:4 (0:1). Einen versöhnlichen Jahresabschluss feierte auch der SV Enger-Westerenger. Nach dem Sieg gegen Elverdissen gewann der SVEW auch beim TV Herford und kletterte in der Tabelle noch auf Rang sechs. Tim Paschke brachte die Gäste zunächst in Führung (14.), nach der Pause erhöhten Tim Rogalski (73.), Marlon Meyer (83.) und Mohamed Camara (90.).

VfL Holsen II – TuS GW Pödinghausen 0:2 (0:2). Mit einer makellosen Bilanz von 16 Siegen in 16 Spielen beendet der souveräne Spitzenreiter TuS GW Pödighausen den ersten Part der Saison 2022/23. Kurios: Bereits am ersten Spieltag spielten die bedien Teams in Holsen. Pödinghausen wollte das Spiel verlegen, dies kam nicht zustande. GWP verzichtete aber auf sein Heimrecht, weshalb die Partie erneut am Schluchtweg ausgetragen wurde. Bereits nach zwei Minuten lag der Gastgeber zurück, nach eonem Treffer des Ex-Holsers Niklas Kerksiek. Noch vor der Pause erhöhte der Gast auf 2:0, profitierte dabei aber von einem Eigentor durch Matthes Jonah Loos (40.). „Das war sicherlich nicht unser bestes Spiel, aber Holsen II hat das echt gut gemacht und diszipliniert verteidigt. Riesenkompliment aber auch an meine Mannschaft, mit dem Spiel und unserer Mannschaftsfeier am Wochenende war das jetzt ein sehr gelungenes Ende des Spieljahres“, so ein hochzufriedener Gästecoach Maximilian Grove. Auch für die kommende Saison sind die Planungen bereits sehr weit fortgeschritten. Grove: „90 Prozent der Spieler haben schon zugesagt. Ein paar Gespräche stehen noch aus, aber das sieht sehr gut aus. Auch charakterlich passt die Truppe einfach gut zusammen.“

SC Vlotho II – FC RW Kirchlengern II 2:2 (0:0). „Das Spiel hätten wir gewinnen müssen. Wie immer war es die Chancenverwertung, da können wir mittlerweile eine Schallplatte auflegen“, monierte Gästetrainer Tim Feichtinger nach dem Remis beim Tabellennachbarn. Lennard Langer brachte die Gäste in Führung (55.). „Da hätten wir eigentlich schon richtig deutlich führen müssen. Wir haben dann etwas Tempo rausgenommen, das Spiel aber immer noch kontrolliert – und auf einmal steht es 2:1 für die Gegner“, so Feichtinger nach den Treffern von Till Schröer (74.) und Phil Stegen (82.). Kurz darauf traf André Pliskat zumindest noch zum Ausgleich für die Gäste (85.). Feichtinger: „Und selbst danach haben wir noch Chancen gehabt. So aber haben wir uns jetzt zum wiederholten Male nicht von unten absetzten können.“