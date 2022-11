Das Schlusslicht holt die ersten Punkte in dieser Saison TuRa Löhne II siegt 3:1 gegen den VfL Holsen II. SV Enger-Westerenger, GW Pödinghausen und SV Löhne-Obernbeck erzielen jeweils sieben Tore. In Enger wird ein Elfmeter zurückgenommen.

TSV RW Dreyen – Bünder SV 0:4 (0:0). Zur Pause gingen beide Teams mit einem torlosen 0:0 in die Kabinen, den besseren Start in den zweiten Durchgang erwischten die Gäste durch ein Tor von Niklas Preiß (47.). Durch den folgenden Dreierpack von Nico Bergmann (52., 88., 90.), seine Saisontore 22, 23 und 24, schraubte der BSV das Ergebnis noch in die Höhe. SC Vlotho II – VfL Herford 1:1 (1:0). Bereits nach zwei Minuten traf Marvin Wiemann zur Führung für den SCV II, der Ausgleich durch Ayman Kartal ließ bis Spielminute 76 auf sich warten. Der VfL ließ nach zuletzt fünf Siegen erstmals wieder Punkte liegen, für Vlotho II war es der erste Punktgewinn nach zuletzt zwei Niederlagen.

SV Löhne-Obernbeck – VfL Klosterbauerschaft 7:1 (2:1). SVLO-Coach Philipp Krüger zeigte sich zufrieden: „Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben dann einmal gepennt. Danach hätte es zur Pause aber auch schon 3:1 oder 4:1 stehen können. Die zweite Hälfte war dann ein Spiel auf ein Tor. Das war ein sehr dominanter Auftritt und der Sieg ist auch in der Höhe verdient.“ Die Treffer für den SVLO erzielten Ilja Giebrecht (1., 53, Albert Hasanaj (32.), Sunday Ajala (48.), Niklas Ole Flottmann (60.) sowie Max-Julius Klipker (67., 90.). Für die Gäste traf Jan Linnebrügger zum zwischenzeitlichen 1:1 (6.). Durch die Niederlage von Sancakspor Spenge pirschen sich die Gastgeber bis auf einen Punkt an den SC heran. „Wir haben die Top-3 schon noch vor Augen“, ruft Krüger ein klares Ziel Richtung Rückrunde aus.



TuRa Löhne II – VfL Holsen II 3:1 (3:0). Die Gastgeber aus Löhne haben ihren ersten Saisonsieg eingefahren und gleichzeitig ihre ersten Punkte überhaupt in der laufenden Spielzeit geholt. Entsprechend enttäuscht darüber ist der Trainer der Gäste, André Placke. „Ich bin stinksauer. Das war nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Wir haben kein Kreisliga-A-Niveau abgeliefert, das war katastrophal. Wir waren zwar spielerisch überlegen, haben daraus aber nicht viel gemacht. Der Gegner hat es clever gemacht und den Sieg absolut verdient.“ Bereits nach 23 Minuten lagen die Gastgeber nach Toren von Ubejda Hamsho (9.), Nazarii Navrotskyi (14.) und Kevin Hamelmann (23.) mit 3:0 in Front, das Tor des VfL II hingegen fiel erst kurz vor dem Ende (82.). Durch die Niederlage verpasste es Holsen II, sich weiter von den Abstiegsplätzen zu distanzieren.



TV Herford – TuS GW Pödinghausen 0:7 (0:1). Die Gäste haben die Hinserie ohne Makel absolviert, auch beim TV Herford gab es wieder einen deutlichen Erfolg. Marc Rinnelt traf früh in der Partie zur Führung für den TuS (5.), bis zur Pause passierte zumindest toretechnisch nichts mehr. Dafür umso torreicher war die zweite Hälfte. Philip Ewert (63.), erneut Rinnelt (66.), Nico Schneider (80.), Pascal Lebek (81.), Niklas Kerksiek (85.) und Phillip Ueberschär (86.) trugen sich in die Torschützenliste ein und schrauben das Torekonto der Grün-Weißen bereits auf 69 – nach dem 15. Spieltag.



SC Sancakspor Spenge – SG FA Herringhausen-EIckum II 1:5 (0:4). Beim wichtigen Sieg gegen den Tabellendritten. erhielten die Gäste tatkräftige Unterstützung der ersten Mannschaft, die an diesem Wochenende spielfrei hatte. „Ja, die haben uns schon ordentlich unterstützt, das hat man dann natürlich auch gemerkt. Die ersten 20 Minuten war ein fahriger und nervöser Beginn, danach wurde es dann besser und zur Halbzeit haben wir ja auch komfortabel geführt. In der zweiten Hälfte fehlte dann die letzte Motivation, das muss man ehrlich sagen“, so Gästetrainer Nils Schanzmann. Den Dosenöffner erzielte Kerem Yildirim (28.), einer von fünf Akteuren, die aus der ersten Mannschaft ausgeholfen haben. Philipp Gerdener (35.), Maximilian Pauck (41.) und erneut Yildrim (44.) sorgten für den Pausenvorsprung, Cedric Robin Schlüter traf in Minute 77. zum 0:5. Aus Spenger Sicht erzielte dann noch Hakim Aytan den 1:5-Ehrentreffer. Schanzmann: „Spenge hat 90 Minuten Gas gegeben, diesen Treffer haben sie sich auf jeden Fall verdient.“