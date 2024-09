GW Langenberg-Benteler bietet FC Sürenheide Paroli

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.00 Uhr

Austragungsort: Langenberg

Wettbewerb: Kreisliga A Gütersloh

Spieltag: 5

Spielbericht: GW Langenberg-Benteler gegen FC Sürenheide 3:1 (1:0)

Langenberg. Diese Partie dürfte FC Sürenheide-Trainer Serdar Erdogmus nicht begeistern: Beim Aufeinandertreffen mit dem GW Langenberg-Benteler muss sich sein Team 3:1 geschlagen geben. Schiri Maurice Martins Santana (Langenberg) langweilt sich sicher nicht. Insgesamt acht Karten kommen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Die Langenberger Gastgeber sowie ihre Gegner können in der ersten Spielhälfte zunächst keinen effektiven Erfolg verbuchen. Nur wenige Minuten vor der Pause kicken die Langenberger sich dann doch in Führung. Dank Aleks Al-Khju liegt das Team nach der 38. Spielminute vorne. Der Ausgleich folgt erst nach dem Seitenwechsel in der Mitte der zweiten Halbzeit: Diesmal setzt Philip-Lucas Schmidt die Kugel ins Netz (62). Zum Leidwesen seines Teams lenkt der gaster Johannes Brei den Ball in der 80. Minute unglücklich ins eigene Tor.

Es steht 2:1 für den GW Langenberg-Benteler.

Die Langenberger wechseln in den letzten Minuten nochmal aus. Ahmet Yilmaz wird eingesetzt für Niclas Philipp Ansahl.

Den Langenbergern eröffnet sich in der Nachspielzeit eine letzte Möglichkeit, ein weiteres Mal zu treffen und den Abstand auszubauen. Henrik Gödecke kann in der dritten Minute der Nachspielzeit erfolgreich abschließen. Der GW Langenberg-Benteler kann als zufriedener Sieger vom Platz gehen (93). Platz vier gehört ihnen. Die gaster rutschen auf Platz zehn ab.

Tore fallen keine mehr. In Spielminute 93 handelt sich der FC Sürenheide noch eine Gelbe Karte ein.

Die Aufstellungen: GW Langenberg-Benteler - FC Sürenheide

GW Langenberg-Benteler: Niclas Philipp Ansahl (7), Joey Leweling (4), Tim Latsinoglou (20), Marc Luca Bergemann (17), Alexander Ackfeld (16), Nico Leier (1), Moritz Braun (15), Aleks Al-Khju (19), Max Dirkwinkel (2), Leon Dahlkämper (5), Danilo Monni (10)

FC Sürenheide: Johannes Brei (5), Kenan Cetin (4), Manuel Aschhoff (12), Karl Justus Jürgen Giesen (19), Aziz Guendia (9), Marcel Przegendza (22), Maik Fülling (17), Lukas Von Prondzinski (3), Maurice Grochalski (7), Louis Ellers (32), Ufuk Ileri (58)

Schiedsrichter: Maurice Martins Santana (Langenberg)

Assistent: Daniel Gödde

Assistent: Mauro Lombardi



Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.