Gutscheine für die SG Sonnenhof, Birkmannsweiler und den FC Viktoria Die ersten drei Teams können bei der Firma HEM expert shoppen gehen.

Am Ende setzte sich der Oberliga-Zweite aus dem Fautenhau durch. Für den bediente der 18-jährige Torjäger Nico Engel den Controller. Während er den Siegerpokal in Form eines Controllers bereits gleich nach dem Finale von Redaktionsleiter Kornelius Fritz bekam, gab es nun noch einen 100-Euro-Gutschein von der Firma HEM expert, den der Backnanger Marktleiter Frank Ludwig überreichte.

Beim Turnier unserer Zeitung auf der Playstation und mit FIFA23 hatten zunächst 18 Fußballvereine der Region und ein Team der Schiedsrichtergruppe Backnang online in vier Gruppen um die zwölf Plätze für den Finaltag gespielt. Im Kursraum des neuen Vereins des SV Unterweissach wurde dann gezockt, was das Zeug hält.

