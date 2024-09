Guter Start verstärkt Vorfreude aufs Derby

Es ist gut angelaufen, das zweite Trainerjahr von Marco Wallesch beim B13-Ligisten SG Ammeldingen/Ringhuscheid/Neuerburg/Karlshausen. Nach dem mit 3:1 siegreichen Gastspiel bei der SG Prümer Land ist man auf Platz zwei vorgerückt. Das gesamte Umfeld fiebert nun einem besonderen Spiel entgegen. „Es war ein verdienter Sieg gegen einen starken Gegner. Das Tor zum 3:0 hat Prümer Land den Stecker gezogen“, sah Wallesch ein intensives Match, in dem seine Mannschaft zu Beginn zwei, drei brenzlige Situationen zu überstehen hatte. Am Sonntag empfangen die Ammeldinger (Anstoß in Ringhuscheid ist 15 Uhr) nun die benachbarte SG Lambertsberg/Waxweiler zum Derby. „Die Spieler beider Mannschaften kennen und schätzen sich. Es wird sicher eine extrem spannende und umkämpfte Partie. Jeder ist bis in die Haarspitzen motiviert und wird mit der richtigen Einstellung dabei sein“, hofft Wallesch, der in der neuen Saison „nur noch im äußersten Notfall auf dem Platz stehen“ wird, auf eine Fortsetzung des starken Saisonstarts.