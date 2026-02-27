Guter Start, aber: Alte Leier kostet Hankofen in München Punkte Freitag: Zwei Tore nach der Halbzeit bescheren dem FCB den zweiten Sieg im zweiten Spiel nach der Winterpause von Mathias Willmerdinger · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Die Bayern-Fans brannten auch gegen Hankofen Pyrotechnik ab. – Foto: FuPa Oberbayern

Die Überraschung blieb aus: Die SpVgg Hankofen-Hailing hat am Freitagabend den Frühjahrsauftakt in der Regionalliga mit 0:2 beim FC Bayern München II verloren. Die "Dorfbuam" enttäuschten keineswegs und wehrten sich nach Kräften, am Ende setzte sich der Favorit aber verdient durch.



Die Partie begann mit rund 20 Minuten Verspätung. Die Gäste aus Hankofen gerieten in die Freitags-Rush-Hour und kamen deshalb staubedingt zu spät. Zunächst tat sich Bemerkenswertes: Just in dieser Woche wurden die Bayern-Amateure zu einem Punktabzug und einer satten Geldstrafe verdonnert, weil die Fans ständig Pyrotechnik zünden. Und was taten die FCB-Fans kurz vor Anpfiff? Richtig, sie zündeten erst einmal Pyrotechnik und richteten eine Kampfansage Richtung BFV. Dem Verband wird`s sicher nicht gefallen haben... Sportlich übernahm wenig überraschend der Nachwuchs des Rekordmeisters das Kommando. Die Gäste aus Niederbayern hätte allerdings in der 13. Minute in Führung gehen können, doch Tobias Lermer brachte allein auf vorm Kasten die Kugel nicht im Gehäuse unter. Der FCB hatte zwar mehr Spielanteile, doch Hankofen verteidigte geschickt und so ging`s mit einem torlosen Remis in die Halbzeit.





Auch nach dem Pausentee änderte sich wenig. Die Bayern mit viel Ballbesitz, aber die "Dorfbuam" standen kompakt. Doch in der 66. Minute bröckelte das Bollwerk dann doch. Anton Heinz brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung! Aber Kompliment an Hankofen, die Gäste wehrten sich mit allem was sie hatten, bekamen auch ihre Möglichkeiten, doch der Ausgleich wollte nicht gelingen. In der Schlussminute sorgte dann der eingewechselte Julien Yanda für die Entscheidung - 2:0 (90.).



