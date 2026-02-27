 2026-02-20T12:29:42.904Z

Guter Start, aber: Alte Leier kostet Hankofen in München Punkte

Freitag: Zwei Tore nach der Halbzeit bescheren dem FCB den zweiten Sieg im zweiten Spiel nach der Winterpause

von Mathias Willmerdinger · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Die Bayern-Fans brannten auch gegen Hankofen Pyrotechnik ab.
Die Bayern-Fans brannten auch gegen Hankofen Pyrotechnik ab. – Foto: FuPa Oberbayern

Die Überraschung blieb aus: Die SpVgg Hankofen-Hailing hat am Freitagabend den Frühjahrsauftakt in der Regionalliga mit 0:2 beim FC Bayern München II verloren. Die "Dorfbuam" enttäuschten keineswegs und wehrten sich nach Kräften, am Ende setzte sich der Favorit aber verdient durch.

Heute, 19:00 Uhr
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
2
0
Abpfiff

Die Partie begann mit rund 20 Minuten Verspätung. Die Gäste aus Hankofen gerieten in die Freitags-Rush-Hour und kamen deshalb staubedingt zu spät. Zunächst tat sich Bemerkenswertes: Just in dieser Woche wurden die Bayern-Amateure zu einem Punktabzug und einer satten Geldstrafe verdonnert, weil die Fans ständig Pyrotechnik zünden. Und was taten die FCB-Fans kurz vor Anpfiff? Richtig, sie zündeten erst einmal Pyrotechnik und richteten eine Kampfansage Richtung BFV. Dem Verband wird`s sicher nicht gefallen haben...

Sportlich übernahm wenig überraschend der Nachwuchs des Rekordmeisters das Kommando. Die Gäste aus Niederbayern hätte allerdings in der 13. Minute in Führung gehen können, doch Tobias Lermer brachte allein auf vorm Kasten die Kugel nicht im Gehäuse unter. Der FCB hatte zwar mehr Spielanteile, doch Hankofen verteidigte geschickt und so ging`s mit einem torlosen Remis in die Halbzeit.

Auch nach dem Pausentee änderte sich wenig. Die Bayern mit viel Ballbesitz, aber die "Dorfbuam" standen kompakt. Doch in der 66. Minute bröckelte das Bollwerk dann doch. Anton Heinz brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung! Aber Kompliment an Hankofen, die Gäste wehrten sich mit allem was sie hatten, bekamen auch ihre Möglichkeiten, doch der Ausgleich wollte nicht gelingen. In der Schlussminute sorgte dann der eingewechselte Julien Yanda für die Entscheidung - 2:0 (90.).

Hankofens Cheftrainer Tobias Beck bewertet die 90 Minuten im Grünwalder Stadion wie folgt: "Es war alles in allem ein sehr gutes Auswärtsspiel von uns. Die Leidenschaft, der Einsatz - es hat eigentlich alles gepasst und es wäre tatsächlich eine Menge drin gewesen heute. Aber es bleibt eben unser Manko: Wir machen unsere Chancen nicht! Daran müssen wir weiter arbeiten. Nichtsdestotrotz habe ich heute sehr, sehr viel Gutes von meiner Mannschaft gesehen, was uns sicher Mut geben sollte. Klar ist aber auch: Wir müssen einfach kaltschnäuziger werden und müssen jetzt anfangen zu punkten."

FC Bayern München II – SpVgg Hankofen-Hailing 2:0 (0:0)
FC Bayern München II: Jannis Bärtl, Vincent Manuba (65. Maximilian Schuhbauer), Ljubo Puljic, Robert Deziel Jr., Deniz Ofli, Guido della Rovere, Kurt Rüger (46. Benno Schmitz), Louis Richter (50. Mudaser Sadat), Maycon Cardozo (86. Artur Degraf), David Santos Daiber (65. Julien Yanda), Anton Heinz - Trainer: Holger Seitz
SpVgg Hankofen-Hailing: Sebastian Maier, Daniel Rabanter, David Schneider (87. Daniel Ertel), Brian Wagner (72. Cem Cevizci), Simon Pichlmeier, Patrick Choroba, Lukas Käufl (84. Baran Berk), Tobias Lermer, Andreas Wagner, Tobias Gayring (79. Florian Sommersberger), Ante Banden - Trainer: Tobias Beck
Schiedsrichter: Marcel Krauß (Heufurt) - Zuschauer: 678
Tore: 1:0 Anton Heinz (66.), 2:0 Julien Yanda (90.)