Guter Start, aber: Alte Leier kostet Hankofen in München Punkte

Die Überraschung blieb aus: Die SpVgg Hankofen-Hailing hat am Freitagabend den Frühjahrsauftakt in der Regionalliga mit 0:2 beim FC Bayern München II verloren. Die "Dorfbuam" enttäuschten keineswegs und wehrten sich nach Kräften, am Ende setzte sich der Favorit aber verdient durch.
Sportlich übernahm wenig überraschend der Nachwuchs des Rekordmeisters das Kommando. Die Gäste aus Niederbayern hätte allerdings in der 13. Minute in Führung gehen können, doch Tobias Lermer brachte allein auf vorm Kasten die Kugel nicht im Gehäuse unter. Der FCB hatte zwar mehr Spielanteile, doch Hankofen verteidigte geschickt und so ging`s mit einem torlosen Remis in die Halbzeit.
Auch nach dem Pausentee änderte sich wenig. Die Bayern mit viel Ballbesitz, aber die "Dorfbuam" standen kompakt. Doch in der 66. Minute bröckelte das Bollwerk dann doch. Anton Heinz brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung! Aber Kompliment an Hankofen, die Gäste wehrten sich mit allem was sie hatten, bekamen auch ihre Möglichkeiten, doch der Ausgleich wollte nicht gelingen. In der Schlussminute sorgte dann der eingewechselte Julien Yanda für die Entscheidung - 2:0 (90.).
FC Bayern München II – SpVgg Hankofen-Hailing 2:0 (0:0)
FC Bayern München II: Jannis Bärtl, Vincent Manuba (65. Maximilian Schuhbauer), Ljubo Puljic, Robert Deziel Jr., Deniz Ofli, Guido della Rovere, Kurt Rüger (46. Benno Schmitz), Louis Richter (50. Mudaser Sadat), Maycon Cardozo (86. Artur Degraf), David Santos Daiber (65. Julien Yanda), Anton Heinz - Trainer: Holger Seitz
SpVgg Hankofen-Hailing: Sebastian Maier, Daniel Rabanter, David Schneider (87. Daniel Ertel), Brian Wagner (72. Cem Cevizci), Simon Pichlmeier, Patrick Choroba, Lukas Käufl (84. Baran Berk), Tobias Lermer, Andreas Wagner, Tobias Gayring (79. Florian Sommersberger), Ante Banden - Trainer: Tobias Beck
Schiedsrichter: Marcel Krauß (Heufurt) - Zuschauer: 678
Tore: 1:0 Anton Heinz (66.), 2:0 Julien Yanda (90.)