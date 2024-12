Günzel und Oswald gehen – VfR Garching verliert „zwei gute Typen“

Nach der Winterpause geht es für den VfR Garching um viel. Nach dem Abstieg aus der Bayernliga möchten die Fußballer in der zweiten Hälfte der Landesliga den freien Fall in die Bezirksliga verhindern.

Felix Günzel wurde vor der Saison mangels Alternativen als Mittelstürmer aus der Not heraus geboren und das Experiment wurde zum großen Wurf. Mit sechs Toren in fünf Spielen startete er in die Saison und hat auch zur Winterpause noch eine starke Bilanz mit zehn Toren in 19 Spielen. Nach dem letzten Ligaspiel verkündete Günzel, dass er den Verein wechseln möchte.

Der zweite Abgang ist der vielseitig einsetzbare Defensivspieler Robin Oswald, den es zurückzieht zu seinem Heimatverein SpVgg Landshut. Er konnte sich in Garching auf seiner Lieblingsposition in der Innenverteidigung nie richtig durchsetzen. In der vergangenen Saison in der Bayernliga hatte er einen festen Platz im defensiven Mittelfeld und heuer sollte Oswald in der Innenverteidigung spielen. Zeitweise wurde er auf die Position des Außenverteidigers geschoben, was mit ein Grund für den Wechsel sein dürfte. Gefühlt ist der defensive Allrounder nie so wirklich in Garching angekommen.

„Wir verlieren zwei gute Typen“, sagt Trainer Nico Basta über die beiden Wechsel. Vor allem besteht nun die Gefahr, dass der Minikader aus der ersten Saisonhälfte noch kleiner werden könnte. Schon in der Vorrunde hatte der VfR zeitweise kaum noch Alternativen auf der Bank sitzen. Nico Basta sieht gerade in der Innenverteidigung in der Restsaison Probleme, sollte es Ausfälle geben. Er sieht für seine auf einem Abstiegsrelegationsplatz stehende Mannschaft aber weiterhin alle Chancen, den Verbleib in der Landesliga zu sichern. Wenn den Garchingern eine Verletzungsmisere wie in den vergangenen Wochen erspart bleibt, bekommt man eine gute Truppe auf den Platz. Wenn bis zum Ende des Transferfensters Ende Januar keine neuen Spieler beim VfR Garching anheuern, dann darf für das Unternehmen Klassenerhalt nicht viel passieren. (nb)