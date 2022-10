Günnigfeld ringt SC Hassel nieder

3:1 - Dritte Auswärtspleite in Folge für den SC Hassel - 130 Zuschauer sehen eine hitzige Partie mit dem besseren Ende für den VfB Günnigfeld

In einem ausgeglichenen ersten Durchgang, in dem die Hausherren die etwas aussichtsreicheren Tormöglichkeiten hatten, sah alles nach einem 0:0 zur Pause aus. Mauricio Guisado Santana hatte aber andere Pläne und traf in der dritten Minute der Nachspielzeit doch noch zum 1:0 für den VfB. Es folgten eine Rudelbildung mit drei gelben Karten und anschließend der Pausenpfiff.

Nach dem Seitenwechsel mühte sich Hassel um den Ausgleich, geriet durch eine mustergültige Kombination aber weiter in Rückstand. Bernd Paul vollendete zum 2:0 (54.).