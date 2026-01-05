Für den GSV Langenfeld war es ein gelungener Tag. – Foto: privat

GSV Langenfeld: Ausrichter, Außenseiter – und Stadtmeister Dem GSV Langenfeld gelingt in der Halle die Überraschung: Im Finale der Stadtmeisterschaft setzt sich der eingesprungene Ausrichter gegen Bezirksligist HSV durch. Für Ärger sorgen allerdings Verträge der Stadt.

Bei der Hallenstadtmeisterschaft in der Turnhalle des Konrad-Adenauer-Gymnasiums spielten die Langenfelder Klubs ihre Könige auf Linoleum aus. Mit dabei waren Mannschaften des VfB und HSV Langenfeld, TuSpo Richrath, SC Reusrath und SSV Berghausen sowie Veranstalter GSV Langenfeld.

Einen übermäßig hohen sportlichen Stellenwert hat das Turnier für die Teams aus der Winterpause kommend bekanntlich nicht, ob dessen langer Tradition und der geografischen Nähe aller Kontrahenten stand aus Sicht der Beteiligten dennoch eine große Portion Ehre auf dem Spiel. Zudem beginnt etwa für die Bezirksligisten alsbald die Vorbereitung auf eine spannende Rückserie – nicht allerdings ohne Nebenschauplatz abseits des grünen Rasens. Kritik an Verträgen

Denn laut Horst Koch, Urgestein beim und ehemaliger Vorsitzender des GSV, hat die Verwaltung den sechs Klubs im Stadtgebiet jüngst neue Mietverträge für ihre Sportanlagen vorgelegt. Gleichwohl scheinen die Vereine mit dem städtischen Papier nur bedingt zufrieden zu sein. Grund hierfür sind die Erhöhungen etwaiger Gebühren und in den Verträgen enthaltene „Knebelungen“, wie Koch sie nennt. Ins Detail geht er dabei nicht. Grundsätzlich hätten die Klubs zwar einen guten Draht zur Stadt, in diesem Fall jedoch betont er: „Es gibt noch Gesprächsbedarf.“ Die Einigung mit Politik und Verwaltung ist eine der wohl größten Herausforderungen für Heike Rubens. Die 55-Jährige ist vor rund drei Wochen mit 57:27 Stimmen zur neuen Vorsitzenden des GSV gewählt worden. Neben dem Training der vierten Mannschaft in der Kreisliga C ist sie nun hauptverantwortlich für die Leitung des Gesamtvereins. Sportlich soll das Flaggschiff der Wiescheider mit Trainer Veton Balaj in der nächsten Saison der Kreisliga A um den Aufstieg mitspielen. Daneben soll sich der Klub weiter positiv entwickeln und zueinander finden. Gemäß Kochs Beobachtung ist das Unterfangen kein leichtes. Er berichtete: „Das soziale Umfeld hat sich verschlechtert. Die Leute haben immer weniger Zeit, um vernünftig Sport zu treiben.“