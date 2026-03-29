Gruppenliga: Trainer-Rochade beim FC Eddersheim II Marco Wronski auf eigenen Wunsch vorzeitig freigestellt +++ Nico Siegert übernimmt ab Sommer als Spielertrainer und sprang am Sonntag an der Seitenlinie ein von Philipp Durillo · Heute, 18:42 Uhr · 0 Leser

Beim FC Eddersheim II gab es unter der Woche einen Trainer-Rücktritt. Ab Sommer steht zudem Nico Siegert als Spielertrainer fest. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Im Sommer wäre ohnehin Schluss gewesen, nun kam das Ende bereits früher: Marco Wronski ist seit Mittwochmorgen nicht mehr Trainer beim Gruppenligisten FC Eddersheim II. Der Trainer, der zur neuen Runde beim VfR 07 Limburg anheuert, hatte den Vorstand um seine sofortige Freistellung als Coach gebeten, dem Vernehmen nach als Reaktion auf zuletzt schwache Ergebnissen und mangelhafter Trainingsbeteiligung. Dieser kam der Verein nach. Was wiederum eine kurzfristige Trainer-Rochade ausgelöst hat.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Denn bei der 0:8-Niederlage in Offheim stand interimsmäßig Nico Siegert an der Seitenlinie. Siegert ist eigentlich noch Spieler der Zweiten und soll, wie nun bekannt wurde, ab Sommer als Spielertrainer beim Gruppenligisten agieren. "Ich war krank diese Woche und nicht fit genug, um zu spielen. Daher habe ich unseren Betreuer Markus Christian an der Seitenlinie unterstützt", erklärt Siegert. Der, sobald er wieder genesen ist, wieder als Spieler in den Kader zurückkehren soll, der wie schon die "Erste" derzeit arg dezimiert ist und in den vergangenen Partien sämtliche Aufstiegshoffnungen verspielt hat.

Erst ab Sommer soll Siegert dann den Trainer-Part übernehmen. Am Donnerstag im Duell bei der SG Nassau Diedenbergen soll der 2. Vorsitzende Christopher Reuter an der Seitenlinie stehen. Wie es dann in der der restlichen Saison weitergeht, ist noch nicht klar, lässt Eddersheims sportlicher Leiter Erich Rodler auf Anfrage durchblicken. "Wir werden die Saison noch ordentlich rumkriegen", sagt Rodler. Eddersheims Unterbau ist seit drei Spielen sieglos und liegt auf Rang fünf. "Nach unten passiert nix mehr, nach vorne ist die Luft raus. Wir sind im Niemandsland", beschreibt Rodler die derzeitige Tabellensituation.