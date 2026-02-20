Im Sommer: Trainerwechsel beim VfR 07 Limburg Trainerduo Naumann/Neugebauer hört beim Verbandsliga-Abstiegskandidaten im Sommer auf +++ Marco Wronski kommt vom Eddersheimer Unterbau von Philipp Durillo · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Lorenz

Limburg. In der Verbandsliga bereitet sich der VfR 07 Limburg gerade auf die "Mission Klassenerhalt" vor. Fest steht: Für das Trainerteam Frank Naumann und Markus Neugebauer wird es das letzte halbe Jahr beim VfR werden. Das Duo, das den VfR aus der Kreisober- in die Verbandsliga geführt hatte, verabschiedet sich nach der Runde. Auch wenn zumindest möglich ist, dass Neugebauer als Spieler erhalten bleibt, ist ein Nachfolger für das Traineramt bereits gefunden.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Denn mit Marco Wronski kommt der aktuelle Trainer des Gruppenligisten FC Eddersheim II, der vor Kurzem in ein Dorf im Kreis Limburg-Weilburg gezogen ist, zum VfR. "Markus und Frank haben uns Ende des vergangenen Jahres informiert, dass es aus plausiblen Gründen nicht mehr weitergeht. Wir hatten einige Kandidaten, durch eine glückliche Fügung haben wir dann von Marco erfahren und sind auf ihn zugegangen. Wir konnten aus den direkten Duellen gegen Eddersheim II bereits Erfahrung sammeln, wie er arbeitet. Fachlich ist er ein sehr guter Mann mit sozialer Kompetenz", erläutert Limburgs sportlicher Leiter Alhaji King die Kandidatensuche und - findung. Wronski, der vor seinem Engagement in Eddersheim als Co-Trainer bei Hessenligist Rot-Weiß Walldorf tätig war, beschreibt King als Trainer, "der die Sprache der Spieler spricht."

Wronski bescheinigt Vorgängern "sehr gute" Arbeit Wronski freut sich auf die neue Aufgabe: "Für mich an der Stelle war es Glück, dass hier in der Nähe gleich eine solche Trainerstelle frei wurde und die Gespräche so optimal liefen. Der VfR ist ein Traditionsverein, mit idealer Infrastruktur und viele Ehrenamtlern." Zudem bescheinigt er dem aktuellen Trainerteam "sehr gute Arbeit", die VfR-Mannschaft zeichne sich durch Dynamik, Engagement und gutes taktisches Niveau aus.