Gruppenliga: SG Langstadt/Babenhausen im Spitzenspiel überlegen

Modau spielte betont defensiv. Da war es für die dominanten Gastgeber nicht einfach, die vielbeinige Abwehr der Gäste zu überwinden. Schließlich war es Felde (38.), der die verdiente Pausenführung erzielte. Auch nach dem Wiederanpfiff änderte sich an den Kräftverhältnissen nichts. Es dauerte bis in die Schlussphase, ehe Langstadt durch Haberkorn (81.) und Toch (89.) den sicheren Sieg unter Dach und Fach gebracht hatte. „Modau hat uns in der Abwehr nicht gefordert und so gut wie keine Torchancen gehabt“, berichtete SG-Sprecher Toni Coppolecchia.