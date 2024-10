Am Ball bleiben: Das will der TSV Höchst (hier in weiß) auch im Heimspiel gegen den offensivstarken Gegner SG Wald-Michelbach am Sonntag. – Foto: Daniel Nischwitz (Archiv)

Gruppenliga: Höchst-Coach Remmers warnt vor „Tormaschinen" Die Minimalisten aus Höchst spielen gegen die Wundertüte der Liga, die SG Wald-Michelbach Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt SG WaMi TSV Höchst

Höchst. Der TSV Höchst empfängt am kommenden Sonntag in der Gruppenliga Darmstadt die SG Wald-Michelbach an der Jahnstraße (Anstoß 15 Uhr). Die Mannschaft von Thorsten Fornoff und Christian Remmers, die nach der 1:2-Niederlage am vergangenen Spieltag in Bickenbach unter der Woche gegen den 1. FC Rimhorn im Kreispokal das Viertelfinal-Ticket lösen konnte, erwartet ein Team, das „tollen Fußball“ spiele und über mehrere „Tormaschinen“ im Angriff verfüge.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Höchsts Trainer sieht „brutalen Angriff“ der SG

Gerade die Verstärkungen im Sommer aus Günterfürst mit Angreifer Kim Naas (sieben Saisontore) und Stürmertalent Louis Timocin (fünf) würden für einen „brutalen Angriff“ sorgen, so TSV-Spielertrainer Remmers. Neben Naas und Timocin, die zusammengenommen auf 53 Tore und 27 Vorlagen in insgesamt 47 Spielen in der abgelaufenen Spielzeit für den TSV Günterfürst in der Kreisoberliga kamen, verfügen die Gäste mit Philip Trares über einen treffsicheren Mittelfeldmotor (auch schon sieben Treffer), der seit Jahren eine Konstante im Spiel der SG bildet. So stellt Wald-Michelbach mit 36 erzielten Toren den zweitbesten Angriff der Liga nach Spitzenreiter Langstadt und hat damit genau doppelt so viele Treffer wie der TSV erzielt, obwohl beide Teams in der Tabelle nur ein Zähler trennt. Gleichzeitig bedeuten bereits 40 SG-Gegentreffer die drittschwächste Abwehrreihe im Ligavergleich – deutlich mehr als Höchst (28). Remmers sieht daher den Schlüssel in einem kompakten Auftritt seiner Mannschaft und betont: „Wenn wir hinten gut stehen und vorne unsere Nadelstiche setzen, ist wieder was drin“. Personalüberblick: Mehrere Spieler werden aufgebaut