Gruppenliga: Erbenheimer Derbysieg, RaMa zerlegt Bierstadt

Der SV Erbenheim gewinnt mit 4:1 gegen SKG 23 – und das, obwohl die Mannschaft eine Stunde mit einem Mann weniger auskommen musste. Schon früh habe die Elf von Trainer Karim El Bakkaoui die Kontrolle übernommen: In der 8. Minute brachte Pierre Massfeller den SVE in Führung, nur drei Minuten später erhöhte Raffael Grigoryan auf 2:0. Die Gäste schlugen zurück und verkürzten durch Ajmir Koochi auf 2:1, ehe kurz darauf Erbenheims Houssam Roubiou die Rote Karte erhielt. „In der ersten Halbzeit war es wechselhaft, wir haben uns schwer getan reinzukommen“, erklärte El Bakkaoui später. „Aber nach zehn Minuten waren wir voll da und meiner Meinung nach auch die bessere Mannschaft.“ Dass die Gäste mit ihrem ersten Torschuss den Anschlusstreffer erzielten, habe ihn geärgert, doch seine Mannschaft habe sich auch von dem Platzverweis nicht aus der Ruhe bringen lassen. Nach der Pause legte der SVE dann nach: Massfeller traf ein zweites Mal und stellte in der 48. Minute auf 3:1. Kouami Dalmeida machte mit dem 4:1 (60.) schließlich alles klar. „Anscheinend hat meine Rede in der Kabine gefruchtet“, sagte der Coach lachend. „Wir haben gespielt wie in Gleichzahl und waren die bessere Mannschaft.“ Besonders lobte er den Einsatzwillen seiner Elf: „Jeder war motiviert, keiner hat sich hängen lassen. Das war richtig erwachsen und sauber gespielt.“ Auch die Geschlossenheit beeindruckte ihn: „Da hat alles gepasst – das Mannschaftsgefüge, der Zusammenhalt, der Kampfgeist. Man hat nicht gemerkt, dass wir ein Mann weniger waren.“ Nach dem ersten Spiel von Efkan Yildiz als SKG-Trainer bilanzierte der Sportliche Leiter Sener Hekim: „Die Jungs waren aufgrund der Situation etwas verunsichert und Erbenheim hat ein gutes Spiel gemacht. Der Anfang war gut, wir spielen 15–20 Minuten gut mit, bekommen dann einen unglücklichen Abpraller zum 1:0. Und trotz des 2:1 und der Überzahl haben wir es in der zweiten Halbzeit nicht geschafft, noch einmal Druck aufzubauen. Der Sieg von Erbenheim war verdient.“