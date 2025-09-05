Gruppenliga: Erbenheimer Derbysieg, RaMa zerlegt Bierstadt

Wiesbaden. Wochenspieltag in der Gruppenliga Wiesbaden mit durchaus überraschenden Ergebnissen. So ging der FC Bierstadt daheim mit 0:5 gegen die SG RaMa baden. Spiel eins nach der Entlassung von Spielertrainer Amin Ahmed ging für die SKG 23 mit 1:4 beim SV Erbenheim verloren. Vorne bleiben der FC Eddersheim II und der VfB Unterliederbach im Gleichschritt.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
"Ein richtig schönes Spiel meiner Mannschaft. Wir hatten viel Tempo drin und haben hochverdient gewonnen", freute sich Eddersheims Trainer Marco Wronski. Vor 200 Zuschauern erzielte Nils Kohlbacher (verursachte auch einen Handelfmeter zum 3:1) einen Dreierpack. Yannick Gutmann traf ganz am Anfang, Neo Schultheis ganz am Ende. Für die SG Nassau traf Tomislav Grubisic doppelt.
Im Aufsteigerduell setzt sich der SCO knapp durch, drehte nach Halbzeitrückstand das Spiel und schiebt sich vor auf Tabellenplatz vier. Tore: Orani, Schmidt / Weimer.
Der Verbandsliga-Unterbau lag mit 2:0 in Front, ehe der VfB aufdrehte. Tore: Stegmaier, Tahiri / de Sousa (2), Colovejic, Aksu, Eigentor Siefert.
Packendes Remis mit vielen Wendungen. Jermaine Pedraza brachte die Gäste in Front. Doch der SVW drehte die Partie durch Yannik Hünerbein, einen Weitschuss von Ali Kamil und einen direkten Freistoß von Matti Meier. Der SVN kam in der Schlussviertelstunde durch Treffer von Davide Perez de los Santos und Dennis Wohn zum Ausgleich.
Gebrauchter Abend für den FCB, der auf ein halbes Dutzend Stammspieler verzichten musste. Die vorentscheidende Szene ereignete sich in der 12. Minute, als Miklos Lakatos nach seinem zweiten Foul mit Gelb-Rot vom Platz flog. "Beim ersten Foul hätte man nicht unbedingt Gelb zeigen müssen, beim zweiten dann Fingerspitzengefühl zeigen können", monierte Co-Trainer Gert Kramp, der gemeinsam mit Alan Andiryous am Donnerstagabend das Coaching übernahm, in Abwesenheit von Cheftrainer Rene Keutmann. Im 4-4-1 habe der FCB versucht, "möglichst lange die Null zu halten". Das ging genau vier Minuten gut, bis Jan Lucas Steinmetz zur Gäste-Führung traf und kurz vor der Halbzeit mit einer Bogenlampe nachlegte. Dazwischen habe der FCB einige Hochkaräter "kläglichst vergeben", sagte Kramp. Als nach einer guten Eckballchance im Gegenzug die SG das 3:0 durch Daniel Zeleznik nachlegte, war die Partie durch. "Dann haben wir uns aufgegeben. Aber bei dem Spielverlauf ist das verständlich", sagte Kramp. Mateo Matijevic traf noch doppelt zum Endstand.
Klare Niederlage für die Rheingauer, die punktloses Schlusslicht bleiben. Tore: Martin Lopez / Choukairi (2), Mensah-Bonsu, Becker, Eigentor Gebel.