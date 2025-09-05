 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligabericht
Jubel im Regen: Der SV Erbenheim besiegte die SKG 23 Wiesbaden im Gruppenliga-Derby mit 4:1.
Jubel im Regen: Der SV Erbenheim besiegte die SKG 23 Wiesbaden im Gruppenliga-Derby mit 4:1. – Foto: Pia Pfeifer

Gruppenliga: Erbenheimer Derbysieg, RaMa zerlegt Bierstadt

So lief der Wochenspieltag +++ SVE siegt mit 4:1 +++ TuRa und FCB ersatzgeschwächt mit Heimniederlagen +++ VfB und FCE II marschieren an der Spitze

Gruppenliga Wiesbaden
Eddersheim II
Unterliederb
Niederhöchst
Wallrabenst.

Wiesbaden. Wochenspieltag in der Gruppenliga Wiesbaden mit durchaus überraschenden Ergebnissen. So ging der FC Bierstadt daheim mit 0:5 gegen die SG RaMa baden. Spiel eins nach der Entlassung von Spielertrainer Amin Ahmed ging für die SKG 23 mit 1:4 beim SV Erbenheim verloren. Vorne bleiben der FC Eddersheim II und der VfB Unterliederbach im Gleichschritt.

Gestern, 19:30 Uhr
SV Erbenheim
SV ErbenheimErbenheim
SKG 23 Wiesbaden
SKG 23 WiesbadenSKG 23 Wiesbaden
4
1
Abpfiff

Der SV Erbenheim gewinnt mit 4:1 gegen SKG 23 – und das, obwohl die Mannschaft eine Stunde mit einem Mann weniger auskommen musste. Schon früh habe die Elf von Trainer Karim El Bakkaoui die Kontrolle übernommen: In der 8. Minute brachte Pierre Massfeller den SVE in Führung, nur drei Minuten später erhöhte Raffael Grigoryan auf 2:0. Die Gäste schlugen zurück und verkürzten durch Ajmir Koochi auf 2:1, ehe kurz darauf Erbenheims Houssam Roubiou die Rote Karte erhielt. „In der ersten Halbzeit war es wechselhaft, wir haben uns schwer getan reinzukommen“, erklärte El Bakkaoui später. „Aber nach zehn Minuten waren wir voll da und meiner Meinung nach auch die bessere Mannschaft.“ Dass die Gäste mit ihrem ersten Torschuss den Anschlusstreffer erzielten, habe ihn geärgert, doch seine Mannschaft habe sich auch von dem Platzverweis nicht aus der Ruhe bringen lassen. Nach der Pause legte der SVE dann nach: Massfeller traf ein zweites Mal und stellte in der 48. Minute auf 3:1. Kouami Dalmeida machte mit dem 4:1 (60.) schließlich alles klar. „Anscheinend hat meine Rede in der Kabine gefruchtet“, sagte der Coach lachend. „Wir haben gespielt wie in Gleichzahl und waren die bessere Mannschaft.“ Besonders lobte er den Einsatzwillen seiner Elf: „Jeder war motiviert, keiner hat sich hängen lassen. Das war richtig erwachsen und sauber gespielt.“ Auch die Geschlossenheit beeindruckte ihn: „Da hat alles gepasst – das Mannschaftsgefüge, der Zusammenhalt, der Kampfgeist. Man hat nicht gemerkt, dass wir ein Mann weniger waren.“ Nach dem ersten Spiel von Efkan Yildiz als SKG-Trainer bilanzierte der Sportliche Leiter Sener Hekim: „Die Jungs waren aufgrund der Situation etwas verunsichert und Erbenheim hat ein gutes Spiel gemacht. Der Anfang war gut, wir spielen 15–20 Minuten gut mit, bekommen dann einen unglücklichen Abpraller zum 1:0. Und trotz des 2:1 und der Überzahl haben wir es in der zweiten Halbzeit nicht geschafft, noch einmal Druck aufzubauen. Der Sieg von Erbenheim war verdient.“

Gestern, 20:00 Uhr
FC Eddersheim
FC EddersheimEddersheim II
SG Nassau Diedenbergen
SG Nassau DiedenbergenSG Nassau
5
2
Abpfiff

"Ein richtig schönes Spiel meiner Mannschaft. Wir hatten viel Tempo drin und haben hochverdient gewonnen", freute sich Eddersheims Trainer Marco Wronski. Vor 200 Zuschauern erzielte Nils Kohlbacher (verursachte auch einen Handelfmeter zum 3:1) einen Dreierpack. Yannick Gutmann traf ganz am Anfang, Neo Schultheis ganz am Ende. Für die SG Nassau traf Tomislav Grubisic doppelt.

Gestern, 19:45 Uhr
TuRa Niederhöchstadt
TuRa NiederhöchstadtNiederhöchst
FC Dorndorf
FC DorndorfDorndorf
0
2
Abpfiff
Für TuRa Niederhöchstadt setzte es gegen den FC Dorndorf die dritte Niederlage in Folge,die nach zwei Siegen zum Start entfachte Euphorie scheint vorerst verflogen. Nach chancenarmer erster Halbzeit brachten Florian Kröner nach einem Standard (62.) und Louis Kollang (85.) nach einem Konter in der Schlussphase den Sieg für den FCD. Bei den Gastgebern machte sich das Fehlen von Philipp Nocht, Deniz Krebs und Dominik Conan (alle gesperrt) sowie Noah Stranz (Urlaub) bemerkbar. "Diesen Monat ballt sich alles. Wir müssen nun gegen Eltville eine Reaktion zeigen", fordert Abteilungsleiter Carsten Ache.

Gestern, 19:30 Uhr
SC Offheim
SC OffheimOffheim
TSV Bleidenstadt
TSV BleidenstadtBleidenstadt
2
1
Abpfiff

Im Aufsteigerduell setzt sich der SCO knapp durch, drehte nach Halbzeitrückstand das Spiel und schiebt sich vor auf Tabellenplatz vier. Tore: Orani, Schmidt / Weimer.

Gestern, 20:00 Uhr
FV Biebrich (U23)
FV Biebrich (U23)FV Biebrich (U23) II
VfB Unterliederbach
VfB UnterliederbachUnterliederb
2
5
Abpfiff

Der Verbandsliga-Unterbau lag mit 2:0 in Front, ehe der VfB aufdrehte. Tore: Stegmaier, Tahiri / de Sousa (2), Colovejic, Aksu, Eigentor Siefert.

Gestern, 19:30 Uhr
SV Wallrabenstein
SV WallrabensteinWallrabenst.
SV Niedernhausen
SV NiedernhausenSV Niedernhs
3
3
Abpfiff

Packendes Remis mit vielen Wendungen. Jermaine Pedraza brachte die Gäste in Front. Doch der SVW drehte die Partie durch Yannik Hünerbein, einen Weitschuss von Ali Kamil und einen direkten Freistoß von Matti Meier. Der SVN kam in der Schlussviertelstunde durch Treffer von Davide Perez de los Santos und Dennis Wohn zum Ausgleich.

Gestern, 19:30 Uhr
FC Bierstadt
FC BierstadtBierstadt
SG Rauenthal/Martinsthal
SG Rauenthal/MartinsthalSG RaMa
0
5
Abpfiff

Gebrauchter Abend für den FCB, der auf ein halbes Dutzend Stammspieler verzichten musste. Die vorentscheidende Szene ereignete sich in der 12. Minute, als Miklos Lakatos nach seinem zweiten Foul mit Gelb-Rot vom Platz flog. "Beim ersten Foul hätte man nicht unbedingt Gelb zeigen müssen, beim zweiten dann Fingerspitzengefühl zeigen können", monierte Co-Trainer Gert Kramp, der gemeinsam mit Alan Andiryous am Donnerstagabend das Coaching übernahm, in Abwesenheit von Cheftrainer Rene Keutmann. Im 4-4-1 habe der FCB versucht, "möglichst lange die Null zu halten". Das ging genau vier Minuten gut, bis Jan Lucas Steinmetz zur Gäste-Führung traf und kurz vor der Halbzeit mit einer Bogenlampe nachlegte. Dazwischen habe der FCB einige Hochkaräter "kläglichst vergeben", sagte Kramp. Als nach einer guten Eckballchance im Gegenzug die SG das 3:0 durch Daniel Zeleznik nachlegte, war die Partie durch. "Dann haben wir uns aufgegeben. Aber bei dem Spielverlauf ist das verständlich", sagte Kramp. Mateo Matijevic traf noch doppelt zum Endstand.

Mi., 03.09.2025, 20:00 Uhr
Spvgg. Eltville
Spvgg. EltvilleEltville
FV Alemannia Nied
FV Alemannia NiedAlem. Nied
1
5
Abpfiff

Klare Niederlage für die Rheingauer, die punktloses Schlusslicht bleiben. Tore: Martin Lopez / Choukairi (2), Mensah-Bonsu, Becker, Eigentor Gebel.

Jonas Schulze/Philipp DurilloAutor