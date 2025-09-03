SKG 23 Wiesbaden feuert Spielertrainer Amin Ahmed

Wiesbaden. Paukenschlag bei der SKG 23 Wiesbaden vor dem Derby gegen den SV Erbenheim. Der Gruppenliga-Aufsteiger hat sich nach sechs Spieltagen von seinem Spielertrainer Amin Ahmed getrennt. Darüber hinaus hat auch der im Sommer neu installierte Co-Trainer Durim Rashica seinen Rücktritt erklärt. Das Angebot des Vorstands, weiter als Spieler zur Verfügung zu stehen, haben die beiden abgelehnt.. Für Ahmed ist es das abrupte und - wie er sagt - „unerwartete“ Ende einer etwas mehr als vier Jahre andauernden Erfolgsstory. Die er nach eigener Aussage gerne weiter geschrieben hätte.

Doch dazu wird es nicht kommen. Was Ahmed über seine Zeit bei der SKG sagt und wie die sportlich Leitung der 23er die Trennung begründet, lest ihr im plus-Artikel beim Wiesbadener Kurier. Dort erfahrt ihr auch, wer der Nachfolger von Ahmed und Rashica wird.