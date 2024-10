Gruppenliga aktuell: Bieberauer Big Points,viel Ab- und Aufstiegskampf

Die Eintracht aus Wald-Michelbach empfängt am Samstag den SKV Büttelborn. Die Gastgeber stehen einen Punkt und einen Platz über den Gästen, die bereits ein Spiel mehr als der direkte Konkurrent absolviert hat. Erst 18 Treffer erzielte die Eintracht, kein anderes Team traf weniger. Zu Hause gewann der aktuelle Tabellendreizehnte drei von vier Spielen.

In der oberen Tabellenregion befinden sich derzeit der VfR Fehlheim und der SV Geinsheim, die am Sonntag aufeinandertreffen. Die Verein trennen zwar vier Plätze, aber nur einen Punkt. Die Gäste werden auf ihre Auswärtsstärke bauen, denn auf fremden Platz holte der SV 13 Punkte aus sechs Spielen. Ein Sieg würde die Fehlheimer vorübergehend vorbei an die Geinsheimer bringen, die allerdings noch ein Spiel weniger als der VfR absolviert hat.