Grünwald „zufrieden mit dem Punkt“: Unentschieden im Derby gegen den FCD

Dabei zeigte sich der FCD-Coach „mit der ersten Halbzeit nicht zufrieden. Das war nicht das, was wir uns vorgenommen haben, was die Torgefährlichkeit angeht und auch wie wir gegen den Ball gearbeitet haben.“ Tatsächlich neutralisierten sich beide Mannschaften trotz ihrer Offensivbemühungen lange, Hochkaräter blieben aus, weil die letzten Zuspiele und die Abschlüsse zu unpräzise waren. Ein schneller Konter bescherte den Gastgebern dann die Führung: Nach einer FCD-Ecke kam der Ball über Daniel Leugner und Dario Matijevic zu Alessandro Cazorla, der an Deisenhofens Torwart Maximilian Obermeier vorbeilupfte (38.). So schön dieses 1:0, so unnötig war das 1:1: TSV-Keeper Lukas Brandl ließ einen Freistoß von Yasin Yilmaz auf der Torlinie aus den Händen fallen, FCD-Kapitän Michael Vodermeier staubte mit dem Pausenpfiff ab (45.+1). „Es ist bitter, dass so ein Fehler von Brandl, der eigentlich gut im Spiel war, zum Ausgleich führt. Auch wenn Yilmaz den Bällen schon einen unangenehmen Schnitt gibt“, klagte Elfinger. Pummer wurmte das Gegentor seiner Mannschaft ebenfalls, den Ausgleich nahm er natürlich wohlwollend hin: „Beim 1:0 laufen wir in einen Konter, den wir nicht gut verteidigen, aber das ist eine never ending story. Mit dem 1:1 zur Pause waren wir glücklich.“

Nach dem Wechsel drängten beide Seiten auf den Sieg. Die erste Großchance hatte Grünwalds Bleron Pirku, der nach einer Ecke aus kurzer Distanz vorbeiköpfte (52.). Auf der anderen Seite prüfte Stephan Kopp Brandl mit einem Fernschuss-Hammer (56.). Und dann gingen die Gäste in Front: Nikolaos Gkasimpagiazov, eroberte den Ball und spielte perfekt auf Yilmaz, der von halblinks ins lange Eck traf (62.). Grünwald antwortete prompt: Pirku versenkte einen 18-Meter-Freistoß, der allerdings nicht ganz unhaltbar für Obermeier schien (65.). Dafür parierte der FCD-Keeper Cazorlas Drehschuss glänzend (71.). Noch größer war die Chance für Jost, der völlig frei aus kurzer Distanz an Brandls Reflex und dem Pfosten scheiterte (74.).