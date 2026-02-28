Grünau ist Cheftrainer los: „Per WhatsApp gekündigt"

Archiv: GBC Ex Trainer Christof Reimann beim BFC Dynamo – Foto: Imago Images

Zwei Spieltage fallen dem Winter zum Opfer, nun rollt der Ball wieder in der Bezirksliga Staffel 2. Spitzenreiter FC Stern Marienfelde 1912 II verteidigt Platz eins, Verfolger SFC Veritas 96 lauert – und Delay Sports Berlin bleibt trotz Rang drei mit seiner Offensivpower und sieben namhaften Neuzugängen der große Favorit auf den Aufstieg. Gleichzeitig kämpfen im Tabellenkeller mehrere Teams ums sportliche Überleben. Der 18. Spieltag verspricht richtungsweisende Duelle auf allen Ebenen. Für Unruhe sorgt der Grünauer BC: Der Klub verliert überraschend seinen Cheftrainer. FuPa Berlin nimmt Kontakt zu einem Vereinsverantwortlichen aus Köpenick auf.

SV Sparta Lichtenberg II und BSV Heinersdorf eröffnen den 18. Spieltag mit einem direkten Duell im Tabellenkeller. Sparta steht mit 14 Punkten nur knapp vor den Abstiegsrängen, Heinersdorf weist die identische Punktzahl auf. Beide Teams kassieren bislang deutlich mehr Gegentore als ihnen lieb ist – 50 bei Sparta, 35 bei Heinersdorf. Nach der langen Winterpause geht es sofort um Stabilität und Nervenstärke. Wer hier gewinnt, verschafft sich etwas Luft im Abstiegskampf – wer verliert, steckt mittendrin.

1. Traber FC Mariendorf empfängt mit FC Stern Marienfelde 1912 II den souveränen Tabellenführer. Während Mariendorf mit 10 Punkten und bereits 69 Gegentoren tief im Tabellenkeller steckt, marschiert Stern II mit 12 Siegen aus 15 Spielen und einem beeindruckenden Torverhältnis von 55:15 vorneweg. Alles spricht für die Gäste, die ihre Spitzenposition behaupten wollen. Für Traber geht es vor allem darum, defensiv kompakter zu stehen und ein Zeichen im Abstiegskampf zu setzen.

Im Norden Berlins trifft Wittenauer SC Concordia auf Schlusslicht SV Stern Britz 1889. Concordia steht mit 20 Punkten im gesicherten Mittelfeld und präsentiert sich mit nur 21 Gegentoren defensiv ordentlich. Britz hingegen kommt auf lediglich vier Zähler und bereits 55 Gegentreffer. Für die Gäste zählt im Abstiegskampf inzwischen jeder Punkt. Wittenau will nach der Winterpause sofort Klarheit schaffen und den Abstand nach unten vergrößern

Das Topspiel des Spieltags steigt zwischen SFC Veritas 96 und SV Bosna Berlin 94. Veritas geht als Tabellenzweiter mit 55 erzielten Treffern selbstbewusst ins Heimspiel, Bosna lauert als Vierter mit nur vier Punkten Rückstand. Beide Mannschaften gehören zu den offensivstärksten Teams der Liga und haben den Aufstieg fest im Blick. Es ist ein richtungsweisendes Duell im oberen Tabellendrittel – mit Signalwirkung für den weiteren Verlauf der Saison

SC Charlottenburg II steht vor einer echten Herkulesaufgabe, denn mit Delay Sports Berlin gastiert der vielleicht größte Aufstiegsfavorit im Stadion. Delay rangiert zwar „nur“ auf Platz drei, ist mit 86 Toren in 15 Spielen jedoch die mit Abstand torgefährlichste Mannschaft der Liga. Sieben renommierte Neuzugänge aus höheren Spielklassen unterstreichen die Ambitionen. Charlottenburg II kämpft mit 13 Punkten gegen den Abstieg und braucht eine perfekte Defensivleistung, um die Offensivwucht der Gäste zu bremsen. Nur ein Wunder hilft dem SCC.

Mit BSV GW Neukölln 1950 und VfB Berlin 1911 treffen zwei direkte Konkurrenten aus dem oberen Tabellendrittel aufeinander. Beide Teams stehen bei 30 Punkten und liefern bislang eine stabile Saison ab. Neukölln überzeugt mit 43 Toren, der VfB mit einer kompakten Defensive und nur 17 Gegentreffern. Es ist ein Spiel auf Augenhöhe, das darüber entscheidet, wer den Anschluss an die Aufstiegsplätze hält.

Im Kellerduell stehen sich FC Concordia Wilhelmsruh 1895 und Grünauer BC 1917 gegenüber. Wilhelmsruh kommt auf acht Punkte und hat bereits 62 Gegentore kassiert, Grünau liegt mit 13 Zählern nur knapp darüber. Bekannt wird, dass Cheftrainer Christof Reimann den abstiegsgefährdeten GBC in Richtung Ludwigsfelder FC (Brandenburgliga) verlässt. Präsident Frank Eick gegenüber FuPa Berlin: „Am Sonntag informiert Christof unseren 2. Vorsitzenden Markus Müller überraschend per WhatsApp über seinen Rücktritt. Das Testspiel gegen Eichwalde ist sein letztes Spiel an der Seitenlinie. Er wünscht dem Verein für die Zukunft alles Gute. Co-Trainer Tim Mittermüller übernimmt ab sofort.“ Zum Spiel am Sonntag: Für beide Mannschaften ist die Partie von enormer Bedeutung, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht zu verlieren.

Zum Abschluss empfängt Berliner TSC den 1. FC Lübars 1962. Der TSC steht mit 17 Punkten im unteren Mittelfeld und stellt mit 52 Gegentoren eine der anfälligsten Defensivreihen der Liga. Lübars rangiert mit 26 Punkten komfortabler im Tabellenmittelfeld und verfügt über eine ausgeglichene Bilanz. Für die Gastgeber ist es eine wichtige Standortbestimmung, während Lübars den Blick weiter nach oben richten will. ___________________________________________________________________________________________________