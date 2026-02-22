Im Abstiegskampf: Grünau-Trainer geht zum Brandenburgligisten Neue Aufgabe für den Coach von ser · Heute, 20:22 Uhr · 0 Leser

– Foto: Verein

Der Grünauer BC muss mitten im Kampf um den Klassenerhalt seinen Trainer ziehen lassen. Er wechselt in die Brandenburgliga.

Für den Grünauer BC geht es ab dem nächsten Wochenende um nichts geringeres als den Klassenerhalt in der Bezirksliga. In Staffel zwei steht der GBC mit nur minimalem Vorsprung über dem Strich. Jetzt muss der Klub schon vor dem Rückrundenstart einen Rückschlag hinnehmen. Trainer Christof Reimann wurde am Sonntagabend als neuer Cheftrainer beim Ludwigsfelder FC vorgestellt. Dort wartet eine ähnliche Aufgabe auf ihn, allerdings auf sportlich höherem Niveau. Der LFC ist in der Vorsaison aus der Oberliga abgestiegen, muss nun die Talfahrt stoppen. Zwar steht man derzeit auf Platz elf und entsprechend am rettenden Ufer, doch der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt lediglich vier Punkte.

Reimann begann seine Trainerkarriere im Herrenbereich in Erkner, machte dann beim FC Strausberg auf sich aufmerksam. Dort arbeitete er über Jahre hinweg in der NOFV Oberliga Nord. Anschließend begab sich der heute 42-Jährige ins zweite Glied, wurde Co-Trainer beim Regionalligisten BFC Dynamo, agierte als helfende Hand von Christian Benbennek und Heiner Backhaus. Im zurückliegenden Sommer kehrte er schließlich in die Rolle des Cheftrainers zurück, übernahm das Ruder beim Grünauer BC. In Ludwigsfelde folgt Reimann nun auf Rezart Cami, der Mitte Januar zurückgetreten war. Und freut sich über das Vertrauen der Verantwortlichen: „Nach überzeugenden Gesprächen mit Kara (Sportdirektor Philipp Karaschewitz, Anm. d. Red.) und Präsident Marcel Penquitt über die Vision des Vereins sind wir uns schnell einig geworden. Es ehrt mich sehr, bei solch einem Traditionsverein arbeiten zu dürfen! Ich freue mich auf den Start mit dem Team, den Fans und dem Verein", so Reimann bei seiner Vorstellung.