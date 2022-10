Grün-Weiß-Coach tritt zurück Volker Reinhardt hat sein Amt beim SV Grün-Weiß Siemerode niedergelegt.

Am Sonntag bestreitet Siemerode das Heimspiel gegen Aufsteiger Oberheldrungen. Nicht mit dabei: Trainer Volker Reinhardt. Der 58-Jährige ist von seinem Amt zurückgetreten. So wird mit Karsten Wellmann ein erfahrener Spieler die Mannschaft auf das kommende Match einstimmen.

Reinhardt betont im FuPa-Gespräch, dass die Freistellung sein eigener Wunsch war. "Meine Mannschaft, zu der ich nach wie vor ein sehr gutes freundschaftliches Verhältnis habe, ist leider nicht hungrig und leidenschaftlich genug. Wir hatten bereits nach der schwachen Vorstellung gegen Bad Frankenhausen ein intensives Gespräch, in dem ich deutliche Worte sagen musste. Es hat sich leider nicht viel geändert: Gegen Gispersleben haben wir mal wieder zwei Gesichter gezeigt. In der ersten Halbzeit hätten wir vier, fünf zu null führen können beziehungsweise müssen. In der zweiten Halbzeit wurden wir ohne Gegenwehr vorgeführt. Das war dann auch der ausschlaggebende Punkt, dass ich von meinem Amt als Trainer zurückgetreten bin. Ich habe das Gefühl, dass ich die Mannschaft nicht erreiche. Ich möchte nochmal betonen, dass dies ausschließlich mein Wunsch war. Ich wünsche der Mannschaft und dem Verein, unter der Führung von meinem Freund Bernd Nolte, weiterhin nur das Beste", sagt Volker Reinhardt zu seinem Rücktritt.