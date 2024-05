Grün-Weiss Ahrensfelde macht großen Schritt zum Titel, Frankfurt patzt

In der Brandenburgliga geht es mit den Partien des 19. Spieltags weiter. Zwei Spiele fanden am Dienstag statt. Der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf gewinnt das Kellerduell gegen den SV Victoria Seelow mit 5:1, während die SG Union Klosterfelde gegen die TSG Einheit Bernau einen 2:0-Heimsieg feiert. Die anderen sechs Begegnungen wurden am heutigen Mittwoch ausgetragen. Dabei macht Spitzenreiter SV Grün-Weiss Ahrensfelde mit dem 5:0-Heimsieg gegen den SV Grün-Weiß Lübben einen großen Schritt zum Titelgewinn und zum Aufstieg in die Oberliga. Der Zweite 1. FC Frankfurt kommt nämlich beim SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf über ein torloses Unentschieden nicht hinaus.