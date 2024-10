Großköllnbach und Trainer Ecker gehen ab Sommer getrennte Wege

In einem offenen und von gegenseitiger Wertschätzung geprägtem Gespräch kamen der Übungsleiter und die Vereinsführung zu der Entscheidung, das Zepter zur neuen Saison an einen neuen Chefcoach zu übergeben. Die langjährige Zusammenarbeit mit dem Trainer und seinem Team, war von hohem Vertrauen und Sympathie geprägt. Die Entscheidung fiel allen Beteiligten nicht leicht, jedoch ist dieser Schritt im Hinblick auf die weitere Entwicklung von Mannschaft und Verein für alle Seiten nachvollziehbar. Es herrscht nun für sämtliche Beteiligte frühzeitig Klarheit und man kann sich in Ruhe auf die restliche Saison - die man auf jeden Fall bis zum Saisonende gemeinsam erfolgreich gestalten will - konzentrieren.