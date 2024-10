Großes Stühlerücken beim VfR Krefeld-Fischeln

Gerade einmal seit Beginn des Jahres ist der neue Vorstand des VfR Krefeld-Fischeln in Amt und Würden. Aber die Tatsache, dass in der Fußball- bzw. Jugend-Abteilung schon der dritte Kopf rollte bzw. nicht mehr da ist, ist eher ungewöhnlich. Vor einigen Wochen hat Jugendleiter Jan "Jimmy" Hellbach-Hendricks bereits hingeworfen. Seine Position ist bis heute nicht besetzt.

Kürzlich wurde die Zusammenarbeit mit Klublegende, Ex-Keeper und Obmann Jose Fernandez, wie es immer so schön heißt, in beiderseitigem Einverständnis beendet. Hier schießen, wie bei Hendricks, natürlich die Gerüchte ins Kraut. Aktuell wurde Geschäftsführer Peter Pasthy der Stuhl vor die Tür gesetzt. Er war fraglos wegen seiner Meinung, aber auch Kompetenz für die Sache, nicht immer bequem. Ein ausgewiesener Fachmann für Vereinsverwaltung war er aber allemal.

Nicht zu vergessen: der ehemalige 1. Vorsitzende Ralf Boortz hat ebenfalls das VfR-Boot gänzlich verlassen und ist beim TSV Meerbusch vor Anker gegangen. Diese Entwicklung in der kurzen Zeit muss zu denken geben. Andere Vereine benötigen für so eine Personalrochade ihr ganzes Leben. Aber solche Köpfe muss das Führungsduo Pützhofen/Suski aushalten können, sonst steht es eines Tages an der Kölner Straße ziemlich allein auf weiter Flur.