Alexander Lang lebte mit einer ausgesprochen fairen Aktion Fairplay-Gedanken vor. – Foto: fupa

Großes Fair Play: Freudenbergs Stürmer gibt nach 1:0-Tor Handspiel zu Alexander Lang trifft für den FCF im Derby beim TuS Dotzheim zur Führung, gibt aber nach Rückfrage durch den Schiedsrichter sein Vergehen zu +++ Am Ende verliert Freudenberg 1:2

Wiesbaden. In Zeit von vielen Negativschlagzeilen in und um Wiesbaden, samt vieler Spielabbrüche und diversen weiteren Skandalen, hat Freudenbergs Alexander Lang für eine bemerkenswerte Fair Play Aktion gesorgt. Anfang September gab er beim Duell der punktlosen Nachbarn in Dotzheim ein Handspiel im Vorfeld des vermeintlichen Führungstreffers zu. Hervorzuheben ist, dass es zu diesem Zeitpunkt 0:0 stand.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Es lief die 18. Spielminute in dem Kellerduell zwischen dem TuS Dotzheim und dem FC Freudenberg. Der eigentliche Freudenberger A-Junior Alexander Lang, der bereits zum zweiten Mal in der laufenden Saison bei den Aktiven eingesetzt wurde, lief nach einem langen Ball unbedrängt auf das gegnerische Tor zu. Den Abpraller von Heimtorwart Alexander Stellter schnappte sich Lang und versenkte das Spielgerät zum so wichtigen, vermeintlichen 1:0-Führungstreffer für den FC. Aus der verdeckten Sicht des Unparteiischen Nicklas Becker verlief die Aktion regelkonform, weshalb der Schiedsrichter auf den Anstoßpunkt zeigte.

Proteste der Heimelf Gäste-Kapitän Felix Paulsen hatte eine ähnliche Entfernung zu der besagten Szene wie der Schiedsrichter: „Ein Handspiel war aus dieser Perspektive unmöglich zu erkennen, weshalb ich einfach losgerannt bin zum Jubeln.“ Der Schlussmann und einige Abwehrspieler der Dotzheimer reklamierten ein Handspiel bei der Ballmitnahme Langs in Folge des Abprallers von Torhüter Stellter.