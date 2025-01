In Nütterden gab es eine Pokalüberraschung. – Foto: Susanne Schmidt

Großer Tag im Niederrheinpokal für Nütterden/Kranenburg Die A-Junioren der JSG Nütterden/Kranenburg feiern in der ersten Runde einen 5:3-Sieg gegen den klassenhöheren VdS Nievenheim. Auch der 1. FC Kleve kommt eine Runde weiter. Die C-Junioren des SV Straelen scheiden hingegen aus. Verlinkte Inhalte U19-Niederrheinpokal U15-Niederrheinpokal FC Mgladbach SV Straelen 1. FC Kleve + 5 weitere

Es war eine besondere Kulisse, vor der die A-Junioren der JSG Nütterden/Kranenburg am Sonntagmittag auf der heimischen Platzanlage am Haferkamp Hand in Hand mit ihren Einlaufkindern das Spielfeld betraten. Rund 350 Zuschauer waren gekommen, um den eigenen Nachwuchs in der ersten Runde des Niederrheinpokals gegen den klassenhöheren VdS Nievenheim aus Dormagen anzufeuern – und sie wurden nicht enttäuscht. In der gleichermaßen dramatischen wie torreichen Partie behielten die Gastgeber am Ende mit 5:3 (1:0) die Oberhand.

Dabei hatte sich das Team von Trainer Dirk Arns das Leben selbst ein wenig schwer gemacht. In Durchgang eins brachte Ben Bußhoff (32.) die Jugendspielgemeinschaft in Führung. Und nach dem Seitenwechsel kam es sogar noch besser für die Platzherren: Nach Bußhoffs zweitem Treffer (51.) deutete alles darauf hin, als könne man hier tatsächlich den Einzug in die zweite Runde schaffen. Knapp zwanzig Minuten später sah die Welt jedoch vollkommen anders aus: Innerhalb von elf Minuten hatte der VdS Nievenheim die Partie mit drei Treffern (58., 63., 68.) gedreht. So drohte aus dem Pokalmärchen – die JSG Nütterden/Kranenburg hatte sichim Kreispokal bereits gegen einen klassenhöheren Konkurrenten durchgesetzt – ganz schnell ein Pokalalbtraum zu werden. Euphorie bei der JSG

Doch als Nils Graf in der 74. Minute auf 3:3 stellte, war für die Schlussphase plötzlich wieder alles offen. Und der JSG sollte tatsächlich der Lucky Punch gelingen: Als Jona Derks in der ersten Minute der Nachspielzeit auf 4:3 stellte, kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Mit seinem Treffer zum 5:3-Endstand (90.+3) räumte Graf letzte Zweifel aus: Das Pokalmärchen geht weiter. So., 19.01.2025, 11:00 Uhr 1. FC Kleve 1. FC Kleve TSV Bruckhausen TSV Bruckha. 7 1 Abpfiff