Großer Kampf der SpVg. Porz wird belohnt von SpVg. Porz · Heute, 18:59 Uhr · 0 Leser

Großer Jubel nach dem Spiel – Foto: SpVg. Porz

Mit einer leidenschaftlichen Teamleistung und großer Moral hat die SpVg. Porz den FC Wegberg-Beeck mit 3:1 (1:0) bezwungen. Trotz langer Unterzahl verdienten sich die Porzer durch Einsatz, Disziplin und die größere Zielstrebigkeit drei wichtige Punkte. Die Partie begann zunächst ausgeglichen. Torchancen waren im ersten Durchgang auf beiden Seiten Mangelware. In der 37. Minute hatten die Gastgeber erstmals Glück, als Wegberg-Beeck nur die Latte traf. Wenig später rettete Nils Hühne für die Gäste auf der Linie. Insgesamt präsentierte sich die Defensive der Mannschaft von Trainer Jonas Wendt jedoch sehr aufmerksam und ließ aus dem Spiel heraus kaum etwas zu.

Mit dem Pausenpfiff schlug Porz dann zu: Eine scharfe Hereingabe verwertete Daniel Spiegel nach Vorarbeit von Shin-Young Hwang aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung (45.). Nach dem Seitenwechsel erwischten die Rothosen den besseren Start. Ein flaches Zuspiel strich knapp am langen Pfosten vorbei (47.), wenig später verhinderte erneut das Aluminium einen weiteren Treffer. Doch praktisch im Gegenzug nahm die Partie eine entscheidende Wendung: Gero Pletto brachte Niklas Koppitz kurz vor dem Strafraum zu Fall und sah als letzter Mann die Rote Karte (53.). Den fälligen Freistoß verwandelte Nils Hühne direkt zum 1:1-Ausgleich (55.).