Großer Ehrgeiz - Große Ziele Der TSV Motor Gispersleben verstärkt in diesem Winter den Offensivbereich mit einem torgefährlichen Angreifer aus der Kreisoberliga Erfurt-Sömmerda.

Johannes Drößler wechselt vom VfB Grün-Weiß 1990 Erfurt zur Mannschaft von "Charlie" Kahlert. Bei den Grün-Weißen war er in den letzten Jahren als Torjäger vom Dienst bekannt. So erzielte er in der letzten Saison in 15 Spielen 18 Tore. In der laufenden Spielzeit traf er zehn Mal in zwölf Partien. Nun ist der 22-Jährige bereit für den Sprung in die Landesklasse. Dabei stand er bereits im Sommer kurz vor einem Engagement bei Gispi. "Ich war bereits im Frühjahr beim Training in Gispersleben, aber ein Wechsel im Sommer scheiterte da aus beruflicher Sicht", blickt "Jojo" zurück. Nun klappt es diesem Winter mit dem Transfer. "Ich hatte mit dem Trainerteam um Charlie & Basti sehr gute Gespräche. Außerdem spielt mein guter Freund Sören Wagner bei Gispersleben und ich wollte gerne wieder mit ihm zusammenspielen", nennt er Gründe für seinen Wechsel. >> zum FuPa-Profil von Johannes Drößler

Flexibler Stürmer

Dabei strotzt der Angreifer nur so vor Ehrgeiz und möchte sich in der Vorbereitung auf die Rückrunde einen Stammplatz bei Gispersleben erarbeiten. "Dieses Jahr will ich im gesicherten Mittelfeld landen und nächste Saison oben angreifen. Ich möchte der Mannschaft durch Tore und Vorlagen helfen. Außerdem durch meinen Ehrgeiz", sagt Drößler zu seinen Zielen. Dabei ist er flexibel im Angriff einsetzbar - "Ich kann zentral im Sturm aber auch genauso auf Außen spielen. Bei Grün-Weiß habe ich immer zentral gespielt. Aber ich spiele beide Positionen sehr gerne", sagt er zu seiner Rolle auf dem Feld.