Große Not in Vilzings Offensive: Tobias Kordick hilft aus

Tobias Kordick (hier ein Bild aus dem März 2025) hilft in den kommenden Wochen in Vilzing aus. – Foto: Imago Images

Nach dem etwas verspäteten, aber umso erfolgreicheren Auftakt gegen Wacker Burghausen (3:0), geht es nun für die DJK Vilzing Schlag auf Schlag in der Regionalliga Bayern: Am morgigen Samstag steht das zweite von drei Heimspielen in Folge auf dem Programm, wenn die Profireserve des FC Augsburg ins Manfred-Zollner-Stadion kommt (Anpfiff 14 Uhr). Am kommenden Dienstag steht dann die nächste Englische Woche an. Dann kreuzt Aufstiegskandidat Würzburger Kickers in Vilzing auf (Anpfiff 18:30 Uhr).

Vor dem Hintergrund der argen Personalprobleme ist der souveräne Sieg gegen Burghausen gar nicht hoch genug einzuschätzen. Nur mal so zur Einordnung: Aufgrund der Ausfälle von Markus Ziereis, Daniel Steininger, Erol Özbay und Benedikt Fischer war kein einziger nomineller Stürmer auf dem Rasen zu sehen. Andreas Jünger saß zwar auf der Bank, wurde aber geschont. Da freut es die Verantwortlichen in Vilzing umso mehr, dass ein alter Bekannter in der prekären Lage aushilft: Vor dem Hintergrund der argen Personalprobleme ist der souveräne Sieg gegen Burghausen gar nicht hoch genug einzuschätzen. Nur mal so zur Einordnung: Aufgrund der Ausfälle von Markus Ziereis, Daniel Steininger, Erol Özbay und Benedikt Fischer war kein einziger nomineller Stürmer auf dem Rasen zu sehen. Andreas Jünger saß zwar auf der Bank, wurde aber geschont. Da freut es die Verantwortlichen in Vilzing umso mehr, dass ein alter Bekannter in der prekären Lage aushilft: Tobias Kordick stellt sich für die kommenden Wochen zur Verfügung. Der 29-Jährige hatte im vergangenen Sommer verkündet, fußballerisch eine Pause einlegen zu wollen, jetzt juckt`s aber wieder in den Beinen. "Tobi ist erst in dieser Woche von einem Auslandsaufenthalt zurückgekehrt, er ist aber wieder absolut beschwerdefrei, hat er uns signalisiert. So dass er im besten Fall schon am Samstag im Aufgebot stehen wird. Aufgrund der ellenlangen Ausfallliste ist diese Meldung für uns eine Wohltat", informiert Abteilungsleiter Roland Dachauer hocherfreut. Die gesundheitlichen Probleme beim Edeltechniker waren ausschlaggebend, warum Kordick seinem Körper eine Auszeit gewähren wollte. "Wir haben es so vereinbart, dass er einfach mal für die kommenden Wochen aushilft, es kann auch sein, dass er ab April wieder weniger Zeit hat. Aber jedes Spiel mehr, das er im Kader sein kann, hilft uns weiter. Für danach oder sogar die neue Saison gibt es keine konkreten Pläne", klärt Dachauer über die weitere Vorgehensweise auf.

Es zwickt wieder im Knie: Vilzing bangt um den Einsatz von Kapitän Felix Weber. – Foto: Johannes Traub

Vor dem zweiten Heimspiel binnen vier Tagen meint Cheftrainer Thorsten Kirschbaum: "Wir sind gegen Burghausen sehr gut reingekommen ins neue Jahr. Vor dem Hintergrund unserer Personalsorgen wird das gegen Augsburg schon auch wieder eine Mammutaufgabe. Wir wollen die gleiche Energie wie gegen Burghausen auf den Platz bringen und unsere Heimserie ausbauen. Zuhause waren wir zuletzt eine Macht, das wollen wir auch gegen eine sicher spielstarke Profireserve demonstrieren."

Personalien DJK Vilzing: Kapitän Felix Weber musste gegen Burghausen schon vor der Pause raus. Das Knie zwickte wieder! Ein Einsatz gegen Augsburg II ist fraglich. Andy Jünger wird aufgrund seiner muskulären Probleme zunächst erneut auf der Bank Platz nehmen und wahrscheinlich nur in Notfall zum Einsatz kommen. Verletzungsbedingt weiter raus sind Benedikt Fischer (Fußbruch), Erol Özbay (Faserriss), Lukas Schröder (Handbruch), Daniel Steininger sowie die Kreuzbandpatienten Markus Ziereis, Jakob Zitzelsberger und Martin Tiefenbrunner.