"Große Erleichterung": So blickt El Halimi auf den Abstiegskampf

In der 27. Folge unseres Oberliga-Podcasts spricht Host Anton Wagener mit Salah El Halimi, Cheftrainer der Sportfreunde Baumberg. Nach dem 1:0-Erfolg gegen den VfL Jüchen-Garzweiler blickt der Coach auf ein intensives Spiel und ordnet die Bedeutung des Sieges im Abstiegskampf ein.
"Im Nachhinein ist es natürlich ein Luxus, darüber zu sprechen, dass man Chancen vergeben hat, wenn man gewonnen hat. Das war einfach das Wichtigste", erklärt Salah El Halimi nach dem knappen, aber verdienten Erfolg.
Nach einer Phase des Abtastens nahm die Partie laut El Halimi Mitte der ersten Halbzeit Fahrt auf. Baumberg erspielte sich gute Möglichkeiten, ging verdient in Führung und ließ defensiv nur wenig zu. Dennoch blieb es bis zum Schluss spannend, weil mehrere Konterchancen ungenutzt blieben und Jüchen in der Schlussphase noch einmal Druck ausübte.
Der Sieg sei vor allem mental enorm wertvoll: "Im Abstiegskampf ist der Druck höher als im Aufstiegskampf." Entsprechend groß sei die Erleichterung nach zuletzt sieben Punkten aus drei Spielen. Auch eine Systemumstellung sowie ein stärkerer Fokus auf defensive Stabilität hätten ihren Teil zum Aufschwung beigetragen, zuletzt sogar mit zwei Spielen ohne Gegentor.
Im Podcast spricht der Baumberger Coach außerdem über die schwierige Phase mit vielen Verletzungen, die taktischen Anpassungen der vergangenen Wochen und die weiterhin angespannte Tabellensituation. Trotz der jüngsten Ergebnisse bleibt der Abstiegskampf eng – und für El Halimi ist klar: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Jungs es packen werden."
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