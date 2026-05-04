"Große Erleichterung": So blickt El Halimi auf den Abstiegskampf Podcast zur Oberliga Niederrhein: Wie wichtig war der Sieg der Sportfreunde Baumberg gegen den VfL Jüchen-Garzweiler? Cheftrainer Salah El Halimi ordnet ein. von Markus Becker · Heute, 23:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: David Zimmer

In der 27. Folge unseres Oberliga-Podcasts spricht Host Anton Wagener mit Salah El Halimi, Cheftrainer der Sportfreunde Baumberg. Nach dem 1:0-Erfolg gegen den VfL Jüchen-Garzweiler blickt der Coach auf ein intensives Spiel und ordnet die Bedeutung des Sieges im Abstiegskampf ein.

Baumberg verschafft sich Luft im Abstiegskampf "Im Nachhinein ist es natürlich ein Luxus, darüber zu sprechen, dass man Chancen vergeben hat, wenn man gewonnen hat. Das war einfach das Wichtigste", erklärt Salah El Halimi nach dem knappen, aber verdienten Erfolg. Nach einer Phase des Abtastens nahm die Partie laut El Halimi Mitte der ersten Halbzeit Fahrt auf. Baumberg erspielte sich gute Möglichkeiten, ging verdient in Führung und ließ defensiv nur wenig zu. Dennoch blieb es bis zum Schluss spannend, weil mehrere Konterchancen ungenutzt blieben und Jüchen in der Schlussphase noch einmal Druck ausübte.