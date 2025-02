Große Bestürzung über den plötzlichen Tod des 19-jährigen Spielers

Ruhe in Frieden, Prince. 🖤

Wir werden ein Paypal-Spendenkonto einrichten, hierzu erhaltet ihr weitere Informationen.

Spenden können auch auf folgendes Konto überwiesen werden:

FÖRDERVEREIN FUßBALL DES TSV BENNINGEN E.V.

DE38 6045 0050 0030 0802 27

SOLADES1LBG

Verwendungszweck: Spende Prince

Die Spenden werden an die Familienangehörige weitergeleitet.

Auch wenn es uns schwer fehlt, werden wir in Prince Interesse unsere Faschingsparty veranstalten. Wir werden den Gewinn der Veranstaltung der Familie spenden und vor Ort auch eine Spendenkasse aufstellen.

Was war passiert?

Zwischenfall beim Freundschaftsspiel - Die Infos vom Fußballbezirk Enz/Murr:



Am Samstag ereignete sich im Rahmen eines Freundschaftsspiels im Bezirk ein dramatischer Vorfall, der das Spielgeschehen überschattete. In der 79. Spielminute, als das Spiel aufgrund eines Foulspiels unterbrochen war, sank plötzlich ein 19-jähriger Spieler, der nicht in das Foulgeschehen involviert war, regungslos zu Boden.



Schnell erkannten die anwesenden Spieler und Betreuer, dass es sich um einen medizinischen Notfall handelte, und setzten umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen in Gang. Zu den ergriffenen Maßnahmen gehörte auch der Einsatz des vereinseigenen Defibrillators, unterstützt durch telefonische Anweisungen. Diese lebensrettenden Maßnahmen wurden ohne Unterbrechung fortgeführt, bis die Rettungskräfte eintrafen.



Die schnelle Reaktion der Beteiligten verdient höchste Anerkennung und zeigt, wie wichtig es ist, in solchen Notfällen rasch und richtig zu handeln. Der betroffene Spieler wurde umgehend ins Krankenhaus transportiert.



In Gedanken sind wir bei dem Spieler und seiner Familie.



Dieser Vorfall verdeutlicht einmal mehr, wie schnell sich eine Notsituation ergeben kann. Vielleicht ist es an der Zeit, erneut einen Auffrischungskurs zum Thema Ersthilfe zu besuchen – denn die Notwendigkeit, schnell zu handeln, kann jederzeit und unerwartet auftreten.