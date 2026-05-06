Grimmlinghausen/Norf mit Chance am Donnerstag, Grefrath mit Matchball

Spieltag 27 in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Die SG Grimlinghausen/Norf kann beim FC Straberg vorlegen, Germania Grefrath am Sonntag aus eigener Kraft aufsteigen. Der Tabellenführer gastiert zum Topspiel beim BV Wevelinghoven.
28. Spieltag
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 17.05.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - TuS Reuschenberg
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - DJK Novesia Neuss
So., 17.05.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SV Glehn
So., 17.05.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SV Rosellen
So., 17.05.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SG Orken-Noithausen
So., 17.05.26 16:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FC Straberg
29. Spieltag
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Glehn
So., 31.05.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - FSV Vatan Neuss
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Straberg - FC SF Delhoven
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SG Grimlinghausen / Norf
So., 31.05.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SV Germania Grefrath 1926
So., 31.05.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - BV Wevelinghoven
So., 31.05.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - Sportfreunde Vorst
30. Spieltag
So., 07.06.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - VfR Büttgen
So., 07.06.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 07.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde Vorst - SV Rosellen
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC SF Delhoven - SG Orken-Noithausen
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Grevenbroich - FC Straberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - TuS Reuschenberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Glehn - DJK Novesia Neuss
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: