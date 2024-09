Greven 09 kommt in Fahrt − Nordwalde verpasst Befreiungsschlag

Nach dem furiosen 0:7-Auswärtssieg in Tecklenburg bleibt der SC Greven 09 in Torlaune. Nordwalde lässt spät Punkte liegen und Emsdetten 05 erledigt Pflichtaufgabe – der Rückblick auf den fünften Spieltag in der Bezirksliga 12.

Es sah nach einem Duell auf Augenhöhe aus, letztendlich gewinnt Greven 09 das Duell gegen Liganeuling VfL Wolbeck souverän mit 4:0. Die erste Hälfte blieb noch recht ereignisarm, ehe Linus Wolberg kurz vor dem Pausenpfiff zur 1:0-Führung für die 09er traf (45‘). Zu Beginn der zweiten Hälfte unterstreichen die Gastgeber ihre Ambitionen in diesem Spiel schnell und bauen die Führung in der 51. Minute durch Patrick Fechtel aus. Für die letzte Klarheit sorgen die Treffer von Christopher Klaas (75‘) und Jakob Richter (79‘). Greven 09 sammelt also die nächsten drei Punkte und zieht damit in der Tabelle an den Wolbeckern vorbei, stehen nun auf Rang drei hinter den weiter makellosen Topfavoriten Münster 08 und Emsdetten 05. Der VfL Wolbeck muss die zweite Saisonniederlage hinnehmen und steht am nächsten Spieltag vor einer weiteren unangenehmen Aufgabe, wenn der neue Tabellennachbar aus Borghorst zu Besuch kommt.

Alle Ergebnisse des fünften Spieltages: