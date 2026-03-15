Grefrath bleibt makellos - Vorst siegt spät, Straberg dreht auf

Kai Bodewitz schießt Vorst in der 96. Minute zum Sieg. – Foto: Julian Glaw

Der SV Germania Grefrath 1926 bleibt in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss weiter ungeschlagen und baute seine Serie auch gegen SVG Neuss-Weissenberg II aus. Dahinter behaupteten Sportfreunde Vorst und DJK Novesia Neuss ihre Plätze in der Spitzengruppe, während FC Straberg einen deutlichen Auswärtssieg feierte.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Der VfR Büttgen nahm beim TuS Grevenbroich einen Punkt mit, nachdem Jan Luca Piel kurz vor der Pause zur Gästeführung getroffen hatte (45.). Die Gastgeber kamen im weiteren Spielverlauf zum Ausgleich und hielten das Ergebnis bis zum Schlusspfiff. Kurz vor Schluss musste der TuS jedoch in Unterzahl weiterspielen, da Maurice Fernando Straka wegen einer Notbremse die Rote Karte sah (83.).

Der Tabellenführer ließ auch gegen den SVG Neuss-Weissenberg II nichts anbrennen. Jan-Lars Schuchardt brachte SV Germania Grefrath 1926 kurz vor der Pause in Führung (42.), ehe Bozidar Mestrovic nach dem Seitenwechsel erhöhte (56.). Philip Dicken verkürzte zwischenzeitlich (70.), doch Luis Fridolin Eberwein stellte mit dem 3:1 (80.) den alten Abstand wieder her.

Der BV Wevelinghoven, der weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe zählt, kam gegen den SV Rosellen nicht über ein torloses Remis hinaus. Die beste Gelegenheit vergab Kwadwo Atta-Yeboah, der in der 54. Minute mit einem Foulelfmeter am Torwart scheiterte. Damit blieb es bei der Punkteteilung, die Wevelinghoven im Aufstiegsrennen schmerzt.

Die DJK Novesia Neuss, die mit diesem Erfolg weiter in der Spitzengruppe bleibt, setzte sich gegen SG Orken-Noithausen mit 3:0 durch. Angaben zu den Torschützen lagen nicht vor. Für Novesia bedeutet der Sieg, dass der Abstand zu den oberen Tabellenplätzen gewahrt bleibt.

Der FC Straberg verschaffte sich mit einem deutlichen Auswärtssieg etwas Luft im Tabellenmittelfeld. Zwar ging der TuS Reuschenberg zunächst in Führung (16.), doch Leon Ohligschläger glich schnell aus (19.). Nach der Pause sorgte Paul Mertes mit zwei Treffern (60./79.) für die Entscheidung, ehe Constantin Kollenbroich den Endstand herstellte (88.).

Die Sportfreunde Vorst, aktuell erster Verfolger des Spitzenreiters, mussten gegen SG Grimlinghausen/Norf lange kämpfen. Philipp Jost brachte die Gäste zunächst in Führung (33.). Vorst glich kurz vor der Pause per Foulelfmeter aus (43.). In der Nachspielzeit fiel schließlich der entscheidende Treffer zum 2:1 (90.+6), durch den Vorst seinen zweiten Tabellenplatz festigte. Held des Tages: Die Sportfreunde Vorst, aktuell erster Verfolger des Spitzenreiters, mussten gegen SG Grimlinghausen/Norf lange kämpfen. Philipp Jost brachte die Gäste zunächst in Führung (33.). Vorst glich kurz vor der Pause per Foulelfmeter aus (43.). In der Nachspielzeit fiel schließlich der entscheidende Treffer zum 2:1 (90.+6), durch den Vorst seinen zweiten Tabellenplatz festigte. Held des Tages: Kai Bodewitz. .

Im unteren Mittelfeld setzte sich der FC SF Delhoven gegen FSV Vatan Neuss durch. Baran Karaca brachte die Gastgeber früh in Führung (4.). Nach dem Ausgleich der Gäste (58.) entschied Tim Schriddels die Partie per Foulelfmeter (62.). Für Vatan wurde die Aufgabe zusätzlich schwieriger, nachdem Güven Dalkiran wegen Meckerns Gelb-Rot gesehen hatte (65.).

Das sind die nächsten Spieltage

20. Spieltag

Fr., 20.03.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Germania Grefrath 1926

So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SV Glehn

So., 22.03.26 15:00 Uhr SG Orken-Noithausen - TuS Reuschenberg

So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Rosellen - DJK Novesia Neuss

So., 22.03.26 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - BV Wevelinghoven

So., 22.03.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - TuS Grevenbroich

So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - FC SF Delhoven



21. Spieltag

So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - SG Grimlinghausen / Norf

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - FSV Vatan Neuss

So., 29.03.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SV Rosellen

So., 29.03.26 15:15 Uhr FC SF Delhoven - Sportfreunde Vorst

So., 29.03.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - VfR Büttgen

So., 29.03.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Glehn - FC Straberg

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