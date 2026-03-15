 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Grefrath bleibt makellos - Vorst siegt spät, Straberg dreht auf

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: SV Germania Grefrath bleibt Tabellenführer, Sportfreunde Vorst siegen spät gegen SG Grimlinghausen/Norf, FC Straberg gewinnt bei TuS Reuschenberg, VfR Büttgen holt Punkt beim TuS Grevenbroich, DJK Novesia Neuss schlägt SG Orken-Noithausen.

von André Nückel · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser
Kai Bodewitz schießt Vorst in der 96. Minute zum Sieg.
Kai Bodewitz schießt Vorst in der 96. Minute zum Sieg. – Foto: Julian Glaw

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Kreisliga A GV/NE
TuS Grevenb.
Wevelinghov.
DJK Novesia
Delhoven

Der SV Germania Grefrath 1926 bleibt in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss weiter ungeschlagen und baute seine Serie auch gegen SVG Neuss-Weissenberg II aus. Dahinter behaupteten Sportfreunde Vorst und DJK Novesia Neuss ihre Plätze in der Spitzengruppe, während FC Straberg einen deutlichen Auswärtssieg feierte.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Heute, 15:00 Uhr
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
1
1
Abpfiff

Der VfR Büttgen nahm beim TuS Grevenbroich einen Punkt mit, nachdem Jan Luca Piel kurz vor der Pause zur Gästeführung getroffen hatte (45.). Die Gastgeber kamen im weiteren Spielverlauf zum Ausgleich und hielten das Ergebnis bis zum Schlusspfiff. Kurz vor Schluss musste der TuS jedoch in Unterzahl weiterspielen, da Maurice Fernando Straka wegen einer Notbremse die Rote Karte sah (83.).

Heute, 15:00 Uhr
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
3
1
Abpfiff

Der Tabellenführer ließ auch gegen den SVG Neuss-Weissenberg II nichts anbrennen. Jan-Lars Schuchardt brachte SV Germania Grefrath 1926 kurz vor der Pause in Führung (42.), ehe Bozidar Mestrovic nach dem Seitenwechsel erhöhte (56.). Philip Dicken verkürzte zwischenzeitlich (70.), doch Luis Fridolin Eberwein stellte mit dem 3:1 (80.) den alten Abstand wieder her.

Heute, 15:30 Uhr
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
0
0
Abpfiff

Der BV Wevelinghoven, der weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe zählt, kam gegen den SV Rosellen nicht über ein torloses Remis hinaus. Die beste Gelegenheit vergab Kwadwo Atta-Yeboah, der in der 54. Minute mit einem Foulelfmeter am Torwart scheiterte. Damit blieb es bei der Punkteteilung, die Wevelinghoven im Aufstiegsrennen schmerzt.

Heute, 15:30 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
3
0
Abpfiff

Die DJK Novesia Neuss, die mit diesem Erfolg weiter in der Spitzengruppe bleibt, setzte sich gegen SG Orken-Noithausen mit 3:0 durch. Angaben zu den Torschützen lagen nicht vor. Für Novesia bedeutet der Sieg, dass der Abstand zu den oberen Tabellenplätzen gewahrt bleibt.

Heute, 15:15 Uhr
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
1
4
Abpfiff

Der FC Straberg verschaffte sich mit einem deutlichen Auswärtssieg etwas Luft im Tabellenmittelfeld. Zwar ging der TuS Reuschenberg zunächst in Führung (16.), doch Leon Ohligschläger glich schnell aus (19.). Nach der Pause sorgte Paul Mertes mit zwei Treffern (60./79.) für die Entscheidung, ehe Constantin Kollenbroich den Endstand herstellte (88.).

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
2
1
Abpfiff

Die Sportfreunde Vorst, aktuell erster Verfolger des Spitzenreiters, mussten gegen SG Grimlinghausen/Norf lange kämpfen. Philipp Jost brachte die Gäste zunächst in Führung (33.). Vorst glich kurz vor der Pause per Foulelfmeter aus (43.). In der Nachspielzeit fiel schließlich der entscheidende Treffer zum 2:1 (90.+6), durch den Vorst seinen zweiten Tabellenplatz festigte. Held des Tages:

Die Sportfreunde Vorst, aktuell erster Verfolger des Spitzenreiters, mussten gegen SG Grimlinghausen/Norf lange kämpfen. Philipp Jost brachte die Gäste zunächst in Führung (33.). Vorst glich kurz vor der Pause per Foulelfmeter aus (43.). In der Nachspielzeit fiel schließlich der entscheidende Treffer zum 2:1 (90.+6), durch den Vorst seinen zweiten Tabellenplatz festigte. Held des Tages: Kai Bodewitz.

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Heute, 15:00 Uhr
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
2
1
Abpfiff

Im unteren Mittelfeld setzte sich der FC SF Delhoven gegen FSV Vatan Neuss durch. Baran Karaca brachte die Gastgeber früh in Führung (4.). Nach dem Ausgleich der Gäste (58.) entschied Tim Schriddels die Partie per Foulelfmeter (62.). Für Vatan wurde die Aufgabe zusätzlich schwieriger, nachdem Güven Dalkiran wegen Meckerns Gelb-Rot gesehen hatte (65.).

Das sind die nächsten Spieltage

20. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Germania Grefrath 1926
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SV Glehn
So., 22.03.26 15:00 Uhr SG Orken-Noithausen - TuS Reuschenberg
So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Rosellen - DJK Novesia Neuss
So., 22.03.26 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - BV Wevelinghoven
So., 22.03.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - TuS Grevenbroich
So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - FC SF Delhoven

21. Spieltag
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - SG Grimlinghausen / Norf
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - FSV Vatan Neuss
So., 29.03.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SV Rosellen
So., 29.03.26 15:15 Uhr FC SF Delhoven - Sportfreunde Vorst
So., 29.03.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - VfR Büttgen
So., 29.03.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Glehn - FC Straberg

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

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