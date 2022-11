Grauer Tag - Buntes Spiel An einem grauen Novembersamstag traf der VfB Artern im heimischen Salinestadion auf die Erste des SV Empor Walschleben.

In der ersten Halbzeit tat sich die Heim-Elf sehr schwer. Sie war vor allem von Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt. Der Platz tat sein Übriges und trug nicht gerade zum Spielfluss bei. Erst nach einer Flanke in die Mitte und einem Geschenk des Gästekeepers, der den Ball durch seine Hände rutschen ließ, staubte Julian Lesny in Mittelstürmer-Manier ab und erzielte das 1:0 für die Heim-Farben (25.). Doch bereits wenige Minuten später wurde diese Führung egalisier und Walschleben erzielte nach einem Konter etwas überraschend das 1:1 durch Lukas Gerke. In der 33. Spielminute drang Torgarant Jano Beyer in den gegnerischen Strafraum ein und konnte nur regelwidrig gestoppt werden. Den resultierenden Elfmeter verwandelt er selbst zum 2:1. Doch es dauerte keine 2 Minuten, bis der nächste Elfmeterpfiff ertönte, dieses Mal für Walschleben. Nach einem Foul von Pascal Kluge erzielten sie den 2:2 Ausgleich. So ging es schließlich in die Katakomben des Arterner Stadions. Diese Leistung musste Trainer Krumbholz erst einmal verdauen. Er stellte die Mannschaft in der Kabine darauf ein, dass am heutigen Tag nur ein Sieg zählen würde.

Nach dem Seitenwechsel hatte Walschleben direkt die erste Großchance, setzte den Ball aber knapp am Tor vorbei. Das Spiel wurde durch viele Fouls und taktisches Geplänkel begleitet, sodass das Schiedsrichterteam über das gesamte Spiel hinweg insgesamt neun gelbe Karten vergab. Und zunehmend zeigte sich, dass jeder hier als Sieger vom Platz gehen könnte. Doch so kam es nicht. Zwar sollte es bis zur 59. Minute dauern, bis wieder ein Tor erzielt werden konnte, doch Julian Lesny brachte den VfB nach einem Konter die erneute Führung ein. Zunehmend wurde das Spiel nun härter und taktische Fouls nahmen zu. In der 82. Minute erzielte Richard Schirmer durch einen Schuss durch die Hosenträger des Torwarts das 4:2. Doch wer glaubte, das Spiel sei nun vorbei, der irrte. Wenig später kam der Gegner zum 4:3 und sah seine Chance zum Ausgleich. Den Hausherren boten sich unterdessen viele Räume, da die Gäste nun voll auf Angriff gingen. So auch in der 92. Minute, in der nach einem Flankenlauf und einer Vorlage von Max Wenkel, Alexandro Franke das 5:3 schoss und somit den Heimsieg sicherte.

Damit führt der VfB Artern die Heimtabelle der Staffel an und hält sich auf dem dritten Tabellenplatz. Der VfB ist optimistisch, dieses Ergebnis auch im letzten Spiel der Hinrunde stärken zu können. Dafür geht es diese Woche zum Derby gegen die SpG Oberheldrungen.