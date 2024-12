Grace Dicks: Eine Spielerin mit Speed und Ambition beim SV Sülzbach

Die Hinrunde der Frauen-Regionenliga Württemberg, Staffel 1, ist für den SV Sülzbach mit einem respektablen fünften Platz zu Ende gegangen. Eine der treibenden Kräfte in der Offensive des Teams ist Stürmerin Grace Dicks. Die junge Akteurin, die seit 2022 für den SV Sülzbach spielt, zeigt sich zufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft, bleibt jedoch fokussiert auf die kommenden Herausforderungen.

Der fünfte Platz zur Winterpause entspricht nicht ganz den hohen Ansprüchen, die sich der SV Sülzbach gesetzt hat. „Nach dem 6. Platz im letzten Jahr haben wir uns zum Ziel gesetzt, wesentlich weiter oben mitzuspielen“, erklärt Dicks. Trotz des kleinen Rückstands auf die oberen Plätze sieht sie das Team auf einem guten Weg: „Wir sind diesem Ziel sehr nahe.“ Vor allem die Punktabstände im oberen Bereich der Tabelle lassen Raum für Optimismus. Gleichwohl weiß Dicks, dass Nachlässigkeiten in der Rückrunde vermieden werden müssen: „In 2-3 Spielen haben wir Punkte liegen gelassen. Solche Fehler dürfen wir uns in der Rückrunde nicht erlauben.“

Mit einem positiven Gefühl geht Dicks in die Winterpause. „Wir haben in den letzten beiden Spielen gegen den aktuellen Tabellendritten und -vierten 4 Punkte geholt“, berichtet sie. Besonders der klare 5:0-Sieg zum Abschluss der Hinrunde gibt Anlass zur Zuversicht. Auch das knappe Pokalspiel gegen den Tabellenführer TGV Dürrenzimmern, das nur knapp verloren ging, wurde als Fortschritt wahrgenommen. „Das Feedback vom Trainerteam, von den Gegnern und unseren Fans gibt uns ein gutes Gefühl“, sagt Dicks.

Drei Tore trotz Verletzungspause

Trotz einer Knieverletzung, die ihren Einsatz in der Hinrunde einschränkte, konnte Dicks drei Tore erzielen. „Ich hatte in der Hinrunde mit einer leichten Knieverletzung zu kämpfen und konnte bisher nur fünf Spiele bestreiten.“ Umso wertvoller waren ihre Treffer: „Die drei Tore gegen den Dritten und Sechsten waren wichtig. Gerade im letzten Spiel hat uns das Motivation und Sicherheit für die zweite Halbzeit gegeben.“ Normalerweise agiert sie als Vorlagengeberin: „Als Flügelspielerin helfe ich meiner Mannschaft vor allem mit Vorlagen.“ Umso schöner war es für sie, die Mannschaft direkt mit eigenen Toren zu belohnen.

Schnelligkeit und Disziplin als Markenzeichen

Dicks beschreibt sich selbst als „motiviert, diszipliniert und immer bereit, alles für die Mannschaft zu geben.“ Ihre Stärken liegen vor allem in ihrer Schnelligkeit und Ausdauer, die sie ihrer Leichtathletik-Vergangenheit verdankt. „Meine Schnelligkeit und Explosivität helfen mir, Vorlagen zu geben und Tore zu erzielen.“ Ihre vorausschauende Spielweise ermöglicht es ihr, Räume zu schaffen und ihre Mitspielerinnen in Szene zu setzen.

Wohlfühlen beim SV Sülzbach

Der Wechsel zum SV Sülzbach 2022 war für Dicks ein bedeutender Schritt. „Ich habe etwas mehr als elf Jahre beim TSV Pfedelbach gespielt und wollte mich leistungsmäßig verbessern.“ In Sülzbach hat sie ihre sportliche Heimat gefunden: „Ich fühle mich sehr wohl und habe das Gefühl, schon viel länger hier zu spielen.“ Der starke Zusammenhalt im Team ist für sie entscheidend: „Wir sind einfach ein tolles Team mit einem starken Zusammenhalt auf und neben dem Platz.“

Ziele: Aufstieg und persönliche Weiterentwicklung

Für die kommenden Jahre hat Dicks klare Ziele. „Mein Wunsch als Mannschaft wäre es, mindestens den 3. Platz zu erreichen und langfristig gesehen natürlich der Aufstieg.“ Persönlich möchte sie verletzungsfrei bleiben und an ihrer fußballerischen Leistung arbeiten. „Schön wäre es, langfristig in einer höheren Liga zu spielen, um zu sehen, wie viel ich spielerisch noch aus mir herausholen kann.“ Sie will ein entscheidender Faktor für den Erfolg ihrer Mannschaft sein und sich weiterentwickeln.

Optimistisch in die Rückrunde

Der SV Sülzbach liegt mit 20 Punkten aus zwölf Spielen nur zwei Zähler hinter dem Drittplatzierten SV Heilbronn am Leinbach. Der Rückstand auf den Tabellenführer TGV Dürrenzimmern ist mit 16 Punkten zwar groß, doch ein Platz unter den ersten drei ist greifbar. Mit der Rückkehr von Dicks in Bestform und dem starken Teamgeist des SV Sülzbach stehen die Chancen gut, in der Rückrunde noch einmal anzugreifen.

Grace Dicks und der SV Sülzbach haben in der Hinrunde gezeigt, dass sie zu den stärkeren Teams der Liga gehören. Mit ihrer Schnelligkeit, ihrem Einsatz und dem festen Willen zur Weiterentwicklung wird Dicks auch in der Rückrunde eine Schlüsselrolle spielen.