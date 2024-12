Göttingen 05 und der Bovender SV geben Startschuss für den 17.Spieltag

Tabellarisch trifft der Zweitplatzierte auf den Tabellenachten, doch mit einem Sieg könnten die Gäste bis auf Platz fünf hervorklettern. Zumindest vorerst. "Das Ziel ist es, das letzte Heimspiel vor der Winterpause zu gewinnen, um den Anschluss nach oben zu halten." so Göttingens Coach Jozo Brinkwerth.

Für die Aufgabe wird den 05ern nicht Benedikt Chandra zur Verfügung stehen. Der 27-Järhige ist mit der Kleinfeld-Nationalmannschaft unterwegs. "Ansonsten wird der Kader ähnlich, wie in den letzten Wochen, aussehen." so Brinkwerth. Auf der anderen Seite hat auch der Bovender SV eine volle Kapelle: "Unser Kader ist eigentlich voll und wir müssen sogar ein paar Spieler streichen." so Yannick Broscheit (Trainer der Gäste).

Beide Teams hatten in der Vorwoche dank der Wetterverhältnisse spielfrei und mussten pausieren, somit konnte Göttingen 05 nicht die 3:6-Pleite gegen die Freien Turner ausbügeln. "Wir haben immer noch den 3:6-Rucksack auf dem Rücken, den wir ablegen wollen, doch auch Bovenden hatte kein Spiel, sodass wir gleiche Voraussetzungen haben." so Brinkwerth.

Man respektiert sich

Beide Teams wissen um die Qualität des kommenden Gegners. Brinkwerth sprach die Qualität vom BSV vor allem gegen Teams aus dem oberen Drittel an: "Bovenden hat vor allem gegen Gegner aus der oberen Hälfte Stärken, was man zum Beispiel gegen Wolfenbüttel gesehen hat." Broscheit spielt auf die Tabellensituation an: "Wir gehen als Nicht-Favorit in die Partie, wollen Göttingen 05 aber ärgern."

Dadurch dass einige Spieler eine Vergangenheit auf der Gegnerseite haben und auch Yannick Broscheit schon für die 05er tätig war, kennt man sich und hat "keine Geheimnisse" voreinander, so Jozo Brinkwerth.

Abschließend betonte nochmal Jozo Brinkwerth, dass er stolz auf seine Mannschaft sei: "Ich möchte ein Kompliment an meine Mannschaft machen, dass sie sich so gut gefunden hat und trotz wichtiger Ausfälle, wie Geri Kaplan, der in der vergangenen Saison 25 Tore gemacht hat, viele Spiele gewinnt und so weit oben steht. Wir wissen, wie schwer es wird, Wolfenbüttel noch einzuholen, aber wir nehmen das als Motivation und wollen einfach bis zum Ende der Saison alles geben."

Broscheit wünscht sich von seinem Team im letzten Spiel vor der Winterpause, dass sie "guten Fussball spielt und so viel Gegenwehr, wie möglich" zeigt. "Dann sehen wir, was am Ende dabei raus kommt."

Das Hinspiel gewann Göttingen 05 knapp mit 2:1. Ein ähnliches Ergebnis würden sich die 05er wohl auch am heutigen Abend wünschen, denn dann würde man vorübergehend bis auf einen Punkt am MTV Wolfenbüttel rankommen.