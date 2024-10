Göttingen 05 gewinnt das Flutlichtspiel gegen Northeim

– Foto: Jörn Kutschmann

Bereits am Freitag empfing der Tabellenzweite Göttingen 05 die Eintracht aus Northeim. Die Gäste kamen mit sieben Punkten aus den drei vorigen Spielen nach Göttingen angereist und wollten auch dort etwas mitnehmen, doch auf dem Kunstrasen gab es für die Gäste nichts zu holen.

Göttingen 05 startete rasant in die Partie, erzielte erst ein Abseitstor und legte dann in der achten Minute das 1:0 vor. Nach einer Ecke traf Leon-Birk Lübberstedt per Kopf zur Führung der 05er. Northeim war bemüht, direkt zu antworten, konnte den Ball aber nicht im Tor unterbringen.

Das Spiel flachte etwas ab.. Göttingen 05 hatte die Spielkontrolle und Northeim lauerte auf Konter, die aber selten bis fast gar nicht entstanden. So fiel das 2:0 durch Linus Nolte, der nach einem Abpraller am schnellsten schaltete und den Ball in die Maschen bugsierte. In der zweiten Halbzeit war das Spiel dann eher von Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt, als von Torraumszenen. So fiel das 3:0 etwas aus dem Nichts. Nach einer Flanke von der rechten Seite tauchte Mercurios Hanna alleine vor Tim Tautermann auf, blieb cool und erzielte das 3:0.