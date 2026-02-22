 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Goch verliert Acht-Tore-Spektakel, Scherpenberg schon früh im Einsatz

Landesliga, Gruppe 2: Der SC Werden-Heidhausen eröffnete den 20. Spieltag mit einem turbulenten 5:3-Erfolg gegen Viktoria Goch. Am Sonntag richtet sich der Blick auf den Aufstiegskampf, wo der SV Scherpenberg schon früh seinen zweiten Tabellenplatz verteidigen muss.

Wolze und Goch verlieren eine spektakuläre Partie.
Wolze und Goch verlieren eine spektakuläre Partie. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

0:0 im Topspiel gegen den ESC Rellinghausen, dazu eine 2:4-Pleite gegen den VfB Speldorf. Und plötzlich ist der SV Scherpenberg nur noch um Haaresbreite vorne im Rennen um Platz zwei. Für das Team von Sven Schützek steht am Sonntag eine Frühschicht gegen die SG Essen-Schönebeck an. Reicht es erneut nicht für den ersten Sieg im neuen Jahr, dürfte das Team wohl in der Tabelle nach unten rutschen. Zwei Teams sind nämlich in direkter Schlagdistanz. Der ESC Rellinghausen bekommt es mit Schlusslicht Rhenania Bottrop zu tun. Der gut ins neue Jahr gestartete SV Budberg spielt gegen die Sportfreunde Niederwenigern. Auch die DJK BW Mintard ist oben dran, hat nun im Derby den FC Kray vor der Brust. Am Samstag setzte sich der SC Werden-Heidhausen in einem wilden Spiel gegen Viktoria Goch durch.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 2

Gestern, 14:30 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
3
5
Abpfiff

Die Toreflut wurde erst nach relativ gemächlichem Beginn losgeschlagen. Den Anfang machte Linus Thamm, der Flanke von Jacob Hans Mertes zum 1:0 einköpfte (33.). Danach brauchte es auch nicht mehr lange. Infolge eines Eckballs wurde ein Werdener Angreifer gelegt. Den folgenden Strafstoß verwandelte Björn Homberg, obwohl Pascal Mollenhauer noch knapp dran war (38.). Die Viktoria wirkte in dieser Phase eigentlich verwundbar, brachte sich durch einen direkt verwandelten Freistoß von Marvin Hitzek aber wieder ins Spiel (45.). Nach dem Seitenwechsel hatte Goch auch durch Luca Palla die große Chance auf den Ausgleich (54.), musste daraufhin allerdings den nächsten Rückschlag einstecken. Reo Yoda, der erst wenige Momente zuvor eingewechselt wurde, nahm sich aus der Distanz einfach mal ein Herz und überwand Mollenhauer zum 3:1 (62.).

Erneut ließ sich Goch aber nicht besonders viel Zeit für den Anschlusstreffer. Niklas Zaß verkürzte für die Hausherren auf 2:3 (64.). Die turbulente Partie nahm sich weiter keine Auszeit. Niklas Cirkovic legte auf Justus Morten Becker, der gekonnt zur erneuten Zwei-Tore-Führung vollendete (73.). Und auch zum dritten Mal folgte der Anschlusstreffer auf dem Fuße. Nach Freistoßflanke von Levon Kürkciyan brachte Jacob Falkhofen die Gocher wieder ran (77.). In der Schlussphase gingen die Gastgeber naturgemäß mit vollem Risiko auf den Ausgleichstreffer, die SC-Verteidigung blieb jedoch stabil. Der zweite Strafstoß-Treffer von Homberg (90.) machte schließlich den Deckel auf die überaus kurzweilige Begegnung.

Viktoria Goch – SC Werden-Heidhausen 3:5
Viktoria Goch: Pascal Mollenhauer, Niklas Zaß, Marvin Hitzek, Maximilian Fuchs, Alexander Möller (65. Jacob Falkhofen), Luca Palla, Gabriel Preuß, Levon Kürkciyan, Elias Koenen, Ilias El Moumen (88. Ahmed Miri), Florian Ortstadt (77. Jan Wilbers) - Trainer: Kevin Wolze
SC Werden-Heidhausen: Nils Franke, Jakob Schneider (74. Christfired Chisom Emmanuele), Niklas Cirkovic (86. Heiko Wirtz), Lennart Paul Richard Konietzko, Tim Homberg, Björn Homberg, Linus Thamm, Jacob Hans Mertes (81. Vladimilson Jesus Chitombi Mumbepia), Gianluca Carlo Nava (62. Reo Yoda), Max Richter, Justus Morten Becker (90. Elias Demirel) - Trainer: Danny Konietzko
Schiedsrichter: Yasin Iletmis - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Linus Thamm (33.), 0:2 Björn Homberg (38. Foulelfmeter), 1:2 Marvin Hitzek (45.), 1:3 Reo Yoda (62.), 2:3 Niklas Zaß (64.), 2:4 Justus Morten Becker (73.), 3:4 Jacob Falkhofen (77.), 3:5 Björn Homberg (90. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Jan Wilbers (90./Viktoria Goch/wiederholtes Foulspiel)

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
15:30live

Heute, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
0
1

Heute, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
FC Kray
FC KrayFC Kray
15:30

Heute, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
15:00

Heute, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
15:00

Heute, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
15:00

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag
01.03.26 SV Scherpenberg - DJK Blau-Weiß Mintard
01.03.26 Sportfreunde Niederwenigern - Sportfreunde Hamborn 07
01.03.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SG Essen-Schönebeck
01.03.26 VfB Bottrop - ESC Rellinghausen
01.03.26 1. FC Lintfort - PSV Wesel
01.03.26 Mülheimer FC 97 - Viktoria Goch
01.03.26 Rhenania Bottrop - VfB Speldorf
01.03.26 SC Werden-Heidhausen - SV Budberg

22. Spieltag
08.03.26 SG Essen-Schönebeck - Rhenania Bottrop
08.03.26 Sportfreunde Niederwenigern - 1. FC Lintfort
08.03.26 Viktoria Goch - FC Kray
08.03.26 SV Budberg - Mülheimer FC 97
08.03.26 Sportfreunde Hamborn 07 - SC Werden-Heidhausen
08.03.26 ESC Rellinghausen - PSV Wesel
08.03.26 DJK Blau-Weiß Mintard - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
08.03.26 VfB Speldorf - VfB Bottrop

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

