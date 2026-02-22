Goch verliert Acht-Tore-Spektakel, Scherpenberg schon früh im Einsatz Landesliga, Gruppe 2: Der SC Werden-Heidhausen eröffnete den 20. Spieltag mit einem turbulenten 5:3-Erfolg gegen Viktoria Goch. Am Sonntag richtet sich der Blick auf den Aufstiegskampf, wo der SV Scherpenberg schon früh seinen zweiten Tabellenplatz verteidigen muss. von Markus Becker · Heute, 10:22 Uhr · 0 Leser

Wolze und Goch verlieren eine spektakuläre Partie. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

0:0 im Topspiel gegen den ESC Rellinghausen, dazu eine 2:4-Pleite gegen den VfB Speldorf. Und plötzlich ist der SV Scherpenberg nur noch um Haaresbreite vorne im Rennen um Platz zwei. Für das Team von Sven Schützek steht am Sonntag eine Frühschicht gegen die SG Essen-Schönebeck an. Reicht es erneut nicht für den ersten Sieg im neuen Jahr, dürfte das Team wohl in der Tabelle nach unten rutschen. Zwei Teams sind nämlich in direkter Schlagdistanz. Der ESC Rellinghausen bekommt es mit Schlusslicht Rhenania Bottrop zu tun. Der gut ins neue Jahr gestartete SV Budberg spielt gegen die Sportfreunde Niederwenigern. Auch die DJK BW Mintard ist oben dran, hat nun im Derby den FC Kray vor der Brust. Am Samstag setzte sich der SC Werden-Heidhausen in einem wilden Spiel gegen Viktoria Goch durch.

Die Toreflut wurde erst nach relativ gemächlichem Beginn losgeschlagen. Den Anfang machte Linus Thamm, der Flanke von Jacob Hans Mertes zum 1:0 einköpfte (33.). Danach brauchte es auch nicht mehr lange. Infolge eines Eckballs wurde ein Werdener Angreifer gelegt. Den folgenden Strafstoß verwandelte Björn Homberg, obwohl Pascal Mollenhauer noch knapp dran war (38.). Die Viktoria wirkte in dieser Phase eigentlich verwundbar, brachte sich durch einen direkt verwandelten Freistoß von Marvin Hitzek aber wieder ins Spiel (45.). Nach dem Seitenwechsel hatte Goch auch durch Luca Palla die große Chance auf den Ausgleich (54.), musste daraufhin allerdings den nächsten Rückschlag einstecken. Reo Yoda, der erst wenige Momente zuvor eingewechselt wurde, nahm sich aus der Distanz einfach mal ein Herz und überwand Mollenhauer zum 3:1 (62.).