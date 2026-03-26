 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Gnadental muss nach Süchteln, nächstes Soligen-Derby

Landesliga 1: Unter Flutlicht geht es für die DJK Gnadental am Freitag zum ASV Einigkeit Süchteln. Am Samstag steigt mit dem Derby zwischen TSV Solingen und DV Solingen der nächste Schlager in der Klingenstadt.

von André Nückel · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Süchteln fokussiert sich.
Süchteln fokussiert sich. – Foto: Udo Waffenschmidt

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Landesliga 1
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert
FC Remscheid

Spieltag 25 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Unter Flutlicht geht es für die DJK Gnadental am Freitag zum ASV Einigkeit Süchteln. Am Samstag steigt mit dem Derby zwischen TSV Solingen und DV Solingen der nächste Schlager in der Klingenstadt.

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Morgen, 20:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
20:00live
Spieltext ASV Süchteln - Gnadental

Sa., 28.03.2026, 16:00 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
16:00live
Spieltext TSV Solingen - DV Solingen

So., 29.03.2026, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
13:00
Spieltext VfB Hilden II - VSF Amern

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
15:30
Spieltext Solingen 03 - Nettetal

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:00
Spieltext SC Velbert - FC Remscheid

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:30live
Spieltext SC Kapellen - TuRU 80

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
15:30
Spieltext SSV Born - Mennrath

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
15:00live
Spieltext FC Wülfrath - SG Unterrath

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Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - TSV Solingen
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - 1. FC Wülfrath
Do., 02.04.26 20:00 Uhr DJK Gnadental - SSV Bergisch Born
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuRU Düsseldorf - DV Solingen
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Remscheid - SC Kapellen-Erft
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SC Union Nettetal - SC Velbert
Do., 02.04.26 20:00 Uhr VSF Amern - 1. Spvg. Solingen Wald 03
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SG Unterrath - VfB 03 Hilden II

27. Spieltag
So., 12.04.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - Victoria Mennrath
So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Velbert - VSF Amern
So., 12.04.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - FC Kosova Düsseldorf
So., 12.04.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - DJK Gnadental
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SC Union Nettetal
So., 12.04.26 15:30 Uhr DV Solingen - FC Remscheid
So., 12.04.26 15:30 Uhr TSV Solingen - TuRU Düsseldorf
So., 12.04.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SG Unterrath

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