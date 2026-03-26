Gnadental muss nach Süchteln, nächstes Soligen-Derby

Süchteln fokussiert sich. – Foto: Udo Waffenschmidt

Spieltag 25 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Unter Flutlicht geht es für die DJK Gnadental am Freitag zum ASV Einigkeit Süchteln. Am Samstag steigt mit dem Derby zwischen TSV Solingen und DV Solingen der nächste Schlager in der Klingenstadt.

Spieltext ASV Süchteln - Gnadental

So., 29.03.2026, 13:00 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden II VSF Amern VSF Amern 13:00 PUSH

Spieltext VfB Hilden II - VSF Amern

Spieltext Solingen 03 - Nettetal

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SC Velbert SC Velbert FC Remscheid FC Remscheid 15:00 PUSH

Spieltext SC Velbert - FC Remscheid

Spieltext SC Kapellen - TuRU 80

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr SSV Bergisch Born SSV Born Victoria Mennrath Mennrath 15:30 PUSH

Spieltext SSV Born - Mennrath

Spieltext FC Wülfrath - SG Unterrath

____

Das sind die nächsten Spieltage

Spieltext TSV Solingen - DV Solingen

26. Spieltag

Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - TSV Solingen

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - 1. FC Wülfrath

Do., 02.04.26 20:00 Uhr DJK Gnadental - SSV Bergisch Born

Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuRU Düsseldorf - DV Solingen

Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Remscheid - SC Kapellen-Erft

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SC Union Nettetal - SC Velbert

Do., 02.04.26 20:00 Uhr VSF Amern - 1. Spvg. Solingen Wald 03

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SG Unterrath - VfB 03 Hilden II



27. Spieltag

So., 12.04.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - Victoria Mennrath

So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Velbert - VSF Amern

So., 12.04.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - FC Kosova Düsseldorf

So., 12.04.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - DJK Gnadental

So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SC Union Nettetal

So., 12.04.26 15:30 Uhr DV Solingen - FC Remscheid

So., 12.04.26 15:30 Uhr TSV Solingen - TuRU Düsseldorf

So., 12.04.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SG Unterrath