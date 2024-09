gnadenlose Truderinger gewinnen Derby

Nach dem 1:1 im 1. Heimspiel der Saison gegen Niksar Spor hieß es nun wieder Derby-Time in der Feldbergarena. Nachdem wir die letzten Jahre leider gerade in den direkten Duellen gegen die Mannschaften auf der Bezirkssportanlage nicht viel holen konnten, wollten die Jungs dieses Jahr die Verhältnisse wieder zurecht rücken und dem FC Dreistern zeigen wer hier der Chef auf der Anlage ist.

Die Mannen von unserem heutigen Coach Hachtel mussten auf Co-Spielertrainer Müllmaier sowie Lengauer verzichten, diese wurden durch die Rückkehrer Jakob und Kapsecker ersetzt.

Sehr gut eingestellt und mit ordentlich Wut im Bauch drückten die Löwen, Dreistern direkt ihr Spiel auf und konnten bereits in Minute 2 in Führung gehen. Nach tollem Offensivpressing schnappte sich Michael Kapeller den Ball und blieb vor dem Torwart im 1gegen1 cool und traf zur Truderinger Führung. Keine 4 Minuten später war es Maximilian Kratzel der super auf Patrick Koller durchsteckte, welcher auf 2:0 erhöhte. Weiterhin spielten nur die blau-schwarzen, Dreistern fand überhaupt nicht statt doch weitere gut herausgespielte Möglichkeiten fanden nicht den Weg ins Tor. Als Trudering dann nach knapp 20Minuten etwas das Tempo rausnahm, kam auch Dreistern zu ihrer ersten Gelegenheit welche direkt genutzt werden konnte. Unsere Jungs waren im Mittelfeld etwas zu weit von ihren Gegenspielern weg und konnten den Steckpass auf den Stürmer nicht verhindern, welcher gegen Keeper Huber auf 1:2 verkürzen konnte. Trudering steckte die intensive Anfangsphase in den Knochen und Dreistern konnte noch 2 Halbchancen verbuchen und das Spiel drohte zu kippen, doch in der kurz darauffolgenden Trinkpause weckte Hachtel seine Mannen wieder auf und man kam sehr gut aus der kurzen Unterbrechung zurück. Was dann geschah war eine absolute Topleistung in der Dreistern keinen Stich mehr machte und wir müssen das Ganze etwas abkürzen damit dieser Artikel nicht den Rahmen sprengt. Bis zur Halbzeit erhöhten Andreas Kapsecker nach Ecke Boss, Dominik Boss mit einem Doppelpack jeweils vorbereitet durch Patrick Koller und Tommaso Andreoli wiederrum nach Vorlage Boss auf 6:1.

Nach der Halbzeit erwartete man wütende Dreisternler und man bedachte sich zuerst aufs Verteidigen. Nach gut 1 Stunde brachte Hachtel mit Haberl (Rückkehr aus Verletzung), Janelsith (Rückkehr aus Urlaub) sowie Moritz Podleska (A-Jugend) 3 frische Kräfte die Boss, Katzenberger und Andreoli ersetzten. Und diese 3 wirbelten gleich extrem gut aufgelegt los. Erst erhöhte Martin Janelsith mit einem Doppelpack nach Vorlagen von Haberl und Podleska auf 8:1, anschließend legte Janelsith noch 2 Treffer für Haberl und Podleska auf, so das wir das Ergebnis auf 10:1 schrauben konnten und damit das Derby auch in der Höhe verdient für uns entscheiden konnten. Was für ein Auftritt der Truderinger Löwen welcher Lust auf mehr macht!!!

Coach Hachtel: "Herzlichen Glückwunsch an die Jungs zu diesem super Spiel, wir hatten aus den letzten Jahren gerade in den Derbys einiges gut zu machen. Das wir Dreistern so erwischen ist natürlich für jeden im Verein ein schönes Erlebnis, sollte aber jetzt niemanden zum Abheben bringen. Wir werden das richtig einordnen und auch diese Woche wieder hart arbeiten das wir nächste Woche beim schweren Auswärtsspiel, beim ebenfalls noch ungeschlagenen Alemannia München wieder was holen können."