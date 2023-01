Glückauf Möllen torreich zur Hallenstadtmeisterschaft Hallenstadtmeisterschaft Voerde: Der SV Glückauf Möllen ist neuer Stadtmeister in Voerde.

Unter regem Zuschauerandrang wurde die Hallenstadtmeisterschaft Voerde nach zweijähriger Pause endlich wieder ausgetragen. Gut 650 Zuschauer sorgten für eine prall gefüllte Halle und lange Schlangen an den Kassenhäuschen. Ausrichter SV Glückauf Möllen krönte eine starke Leistung mit dem Turniersieg und zeigte sich dabei äußerst torhungrig - wie die weiteren Teams auch 75 Tore fielen in den sechs Gruppenspielen.

Der Freitagabend stand ganz im Zeichen des Voerder Budenzaubers. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause konnten die Hallenstadtmeisterschaften endlich wieder ausgetragen werden. Mit dem SV Glückauf Möllen, dem SV 08/29 Friedrichsfeld, dem SV Spellen und dem TV Voerde waren vier Mannschaften zum Titelkampf angetreten, an deren Ende sich Ausrichter Glückauf danke eines um vier Treffer besseren Torverhältnisses zum diesjährigen Hallenkönig krönte.

Mit 20 Minuten Verspätung ertönte er der erste Pfiff in der Halle des Voerder Gymnasiums. Im ersten Spiel des Abends standen sich der TV Voerde und Friedrichsfeld gegenüber, die sogleich für ein Torfestival sorgten. Am Ende behielt 08/29 knapp mit 7:6 die Oberhand, obwohl der TVV stark in die Partie kam und zwischenzeitlich mit 3:0 vorn lag. Im zweiten Duell setzte sich Glückauf klar mit 6:2 gegen Spellen durch und übernahm die Tabellenführung.

Remis im Favoriten-Duell

Zum vorgezogenen Endspiel kam es in Partie drei des Abends in der sich die beiden siegreichen Ensembles von Möllen und Friedrichsfeld gegenüberstanden. Glückauf geriet zwischenzeitlich mit 1:3 ins Hintertreffen konnte dann den Spielstand innerhalb von sechs Minuten aber drehen und ging mit 4:3 in Front. Kurz vor dem Halbzeitpfiff egalisierte der SV das Ergebnis. Im zweiten Durchgang war es ein Duell auf Augenhöhe, in dem Möllen kurz vor Schluss noch mit 6:5 vorn lag. Im letzten Angriff des Spiels gelang es Friedrichsfeld aber noch einmal zu scoren und so endete eine ebenbürtige Begegnung 6:6-Unentschieden. Das Spiel zwischen Spellen und Voerde endete 9:6.