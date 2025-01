Glöckner will 1860–Defensive stärken: „Mannschaft hat die letzen Spiele mit 1:11-Toren verloren“

Der TSV 1860 München hat am Dienstag Patrick Glöckner vorgestellt. Der neue Cheftrainer will mit den Löwen aggressiven Fußball spielen.

München – Am Dienstagmorgen um 10:30 Uhr war es soweit. Patrick Glöckner hat an der Grünwalder Straße sein erstes Training als neuer Trainer von 1860 München geleitet. Nach der Einheit wurde der 48-Jährige offiziell als Nachfolger von Argirios Giannikis präsentiert und stellte sich den Fragen der Münchner Medienvertreter.

Patrick Glöckner, der neue Trainer des TSV 1860 München.

Der Auftrag des Rheinländers, der zunächst einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben hat, ist klar. Er soll die Löwen stabilisieren und den Abstieg in die Regionalliga Bayern verhindern. „Wir wollen aggressiven Fußball spielen“, kündigte Glöckner im Pressestürberl an. Vor allem die Flut an Gegentreffern will der ehemalige Profi, der während seiner Karriere als Modell gearbeitet hat, in den Griff bekommen.