Gleich vier Zugänge beim Kreisligisten und Torhüter kehrt zurück

Bei den Vereinen und Bezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir präsentieren euch heute stolz unsere vier Winterneuzugänge:

Adnane Bassa - Adnane überzeugt durch seine Lauf- und Zweikampfstärke, sein sicheres Passspiel sowie seine hohe Spielintelligenz. Er wird unser zentrales Mittelfeld spürbar verstärken.

Marco Ferelli - Marco ist vielseitig einsetzbar – sowohl im Mittelfeld als auch in der Abwehr. Er verfügt über ein sehr gutes Spielverständnis, hohe Laufbereitschaft und ein starkes Passspiel. Kommunikation auf und neben dem Platz wird bei ihm großgeschrieben.

Niko Kreuzberg - Niko ist offensiv wie auch im Mittelfeld flexibel einsetzbar. Er besticht durch seinen guten Torabschluss, seine Dribbelstärke und seine ausgeprägte Übersicht für Mitspieler.

Ayham Abdelrahman - Ayham ist in der Defensive vielseitig einsetzbar. Seine Stärken liegen im guten Stellungsspiel, im Zweikampfverhalten sowie in seiner starken Kommunikation auf und neben dem Platz.

Willkommen im Team – wir freuen uns auf die gemeinsame Rückrunde!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

FSV Schwaigern

Dieser Transfers wurden auf FuPa eingetragen:

Der FSV Schwaigern ist aktuelle Fünfter der Bezirksliga Franken und hat zur Winterpause nur vier Zähler Rückstand auf den Relegationsrang. Nun freut sich der Bezirksligist über einen Rückkehrer. Bereits in der Jugend trug Tom Bartl das Trikot des FSV, wechselte dann aber 2017 zum SV Schluchtern. Bis 2023 spielte der Torhüter für Schluchtern, wechselte dann für anderthalb Spielzeiten nach Adelshofen, ehe es ihn wieder zum SVS zog. In der Hinrunde der laufenden Saison spielte der Keeper für die SGM Massenbachhausen/Schluchtern II, wechselt aber nun nach Schwaigern in die Bezirksliga.

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Dieser Informationen teilt der Bezirk mit:

Folgende Spielverlegungen/Neuansetzungen wurden gemeldet:

IN.VIVO-Bezirkspokal: das am 19.11.2025 Pokalspiel der Frauen (3. Runde) SK Fichtenberg – SGM Crailsheim/Jagstheim/Onolzheim wurde auf 01.03.2026, 11:00 Uhr neu angesetzt.

Spielverlegung:

Kreisliga B5: 01.03.2026: SK Fichtenberg II – Spvgg Kirchberg/Murr – neue Uhrzeit: 13:30 Uhr

Kreisliga A3: 01.03.2026: SK Fichtenberg – SV Unterweissach II – neue Uhrzeit: 15.45 Uhr

Auslosung Live: Im Rahmen der Vorstandssitzung am Dienstag, 13.01.2026 werden im IN.VIVO-Bezirkspokal die Viertel- (21. bzw. 22.02.2026) und Halbfinalbegegnungen (04.04.2026) der Herren sowie die Halbfinalbegegnungen der Frauen (Spieltag 01.04.2026) ausgelost. Die "Losfee" wird unser Bezirksjugendleiter Jochen Schmieg sein. Die Ziehung (geplant 20:00 Uhr) wird Live im Facebook sowie im Instagram-Kanal des Bezirkes Rems/Murr/Hall zu sehen sein.

Fußballbezirk Nordschwarzwald

Dieser Informationen teilt der Bezirk mit:

Einladung zur Impulsveranstaltung Walking Football – 28.02.2026 in Hochdorf

Liebe Sportfreunde,

wir laden euch herzlich zu einer Impulsveranstaltung Walking Football ein, die wir gemeinsam

mit der Walking-Football-Abteilung des VfL Hochdorf durchführen. Ziel ist es, Walking Football

in lockerer Atmosphäre kennenzulernen und selbst auszuprobieren – ohne Wettkampf, ohne

Leistungsdruck.

Datum: Samstag, 28. Februar 2026

Beginn: 10:00 Uhr

Ende: ca. 12:00 Uhr

Ort: Daxburghalle Hochdorf bei Nagold

Was euch erwartet:

* Lockeres Walking Football Spielen in der Halle

* Spielformen 4 gegen 4 oder 5 gegen 5

* Kein Turnier, kein Wettbewerb – der Spaß und das gemeinsame Erlebnis stehen im Vordergrund

* Austausch und Einblicke in ein neues, attraktives Fußballformat

Für Getränke ist gesorgt, es wird kein Essen angeboten.

